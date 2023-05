Zurück in die Zukunft: Alison Goldfrapp tanzt solo

Stichwort Italo Disco: „Gatto Gelato“ erinnert an die Musik des ikonischen italienischen Brüderpaars La Bionda. Der „Sound Of The Future“, den Elektro-Pionier Giorgio Moroder einst in München am Moog-Synthesizer erfand, prägt Goldfrapps Album und hat fast 50 Jahre nach Donna Summers „I Feel Love“ immer noch etwas Futuristisches. „In Electric Blue“ folgt dem angesagten New-Retro-Wave-Trend, der eine moderne Interpretation des 80er-Jahre-Synthpops ist.