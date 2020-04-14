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Dienstag, 14.04.2020 - 07:00
3 min

Zusammenhalt: In Stadtteilen Büdingens bewähren sich traditionelle Strukturen

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist Nahversorgung in vielen Dörfern ein Thema. In den Stadtteilen von Büdingen ist die Versorgung hilfebedürftiger Menschen offenbar gesichert.

Lotta Wiedenhöfer freut sich über das Ostergeschenk, das die Helfer der Dorfwerkstatt an der Weed in Vonhausen für die Kinder versteckt haben. Foto: Potengowski

Lotta Wiedenhöfer freut sich über das Ostergeschenk, das die Helfer der Dorfwerkstatt an der Weed in Vonhausen für die Kinder versteckt haben. Foto: Potengowski

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