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Donnerstag, 18.06.2020 - 03:00
3 min

Zwangsauszeit für Haus und Familie genutzt

Der Bad Schwalbacher Musiker Jan Bossier schätzt während der Coronakrise das Familienleben und die schöne Natur, macht sich aber gleichzeitig Gedanken über die Zukunft.

Von Hendrik Jung
Der Bad Schwalbacher Musiker Jaan Bossier macht das Beste aus der Corona-Krise. Foto: Martin Fromme

Der Bad Schwalbacher Musiker Jaan Bossier macht das Beste aus der Corona-Krise. (Foto: Martin Fromme)

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HÖRPROBEN
Mehr Informationen zu Jaan Bossier und Hörproben finden sich unter www. jaan-bossier.com.

Aufnahmen der Live- streams auch anderer Mitglieder des Ensemble Modern können unter www.ensemble- modern.com erlebt werden.
Aus aller Welt Ort Hessen Rheingau-taunus Bad-schwalbach,-kreisstadt Bad-schwalbach
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