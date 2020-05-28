Donnerstag,
28.05.2020 - 23:00
3 min
Zwangspause für die Wanderer der SG Eintracht Rüsselsheim
Die Aktiven hoffen, dass sie bald wieder die Schuhe schnüren und loslaufen können. Bis es soweit ist, schwelgen sie in Erinnerungen.
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KONTAKT
Informationen über die Wanderabteilung gibt es auf www.eintracht-ruesselsheim.de (amm)
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