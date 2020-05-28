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Donnerstag, 28.05.2020 - 23:00
3 min

Zwangspause für die Wanderer der SG Eintracht Rüsselsheim

Die Aktiven hoffen, dass sie bald wieder die Schuhe schnüren und loslaufen können. Bis es soweit ist, schwelgen sie in Erinnerungen.

Von Daniela Ammar

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KONTAKT

Informationen über die Wanderabteilung gibt es auf www.eintracht-ruesselsheim.de (amm)

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