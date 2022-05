Zwei Affenpockenfälle in Berlin bestätigt

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt ein Affenpockenvirus, das aus einer Probe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Nach mehreren Fällen in Großbritannien sind die Affenpocken auch in Spanien, Portugal und am Freitag auch in Deutschland registriert worden. (Foto: Cynthia S. Goldsmith/CDC via AP/dpa)