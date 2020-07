Zwei bis vier neue Antibiotika bis 2030?

Was macht der AMR Action Fund?

- Investitionen in kleinere Biotechunternehmen tätigen, mit einem klaren Fokus auf der Entwicklung innovativer antibakterieller Behandlungen und den Bedürfnissen der öffentlichen Gesundheit



- den Firmen, in die der Fund investiert, technische Unterstützung und Zugang zum Know-how großer Pharmafirmen gewähren, um die Antibiotika-Entwicklung zu stärken und den Zugang und den angemessenen Einsatz von Antibiotika zu unterstützen



- eine Allianz aus Industrie und Nicht-Industrie-Partnern zusammenbringen - darunter gemeinnützige Organisationen, Entwicklungsbanken und multilaterale Organisationen - in der Hoffnung, Regierungen den Anstoß zu geben, Marktreformen umsetzen, die wieder nachhaltige Investitionen in die Antibiotika-Pipeline ermöglichen