Donnerstag, 09.07.2020 - 15:00
3 min
Zwei bis vier neue Antibiotika bis 2030?
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
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Was macht der AMR Action Fund?
- Investitionen in kleinere Biotechunternehmen tätigen, mit einem klaren Fokus auf der Entwicklung innovativer antibakterieller Behandlungen und den Bedürfnissen der öffentlichen Gesundheit
- den Firmen, in die der Fund investiert, technische Unterstützung und Zugang zum Know-how großer Pharmafirmen gewähren, um die Antibiotika-Entwicklung zu stärken und den Zugang und den angemessenen Einsatz von Antibiotika zu unterstützen
- eine Allianz aus Industrie und Nicht-Industrie-Partnern zusammenbringen - darunter gemeinnützige Organisationen, Entwicklungsbanken und multilaterale Organisationen - in der Hoffnung, Regierungen den Anstoß zu geben, Marktreformen umsetzen, die wieder nachhaltige Investitionen in die Antibiotika-Pipeline ermöglichen
- den Firmen, in die der Fund investiert, technische Unterstützung und Zugang zum Know-how großer Pharmafirmen gewähren, um die Antibiotika-Entwicklung zu stärken und den Zugang und den angemessenen Einsatz von Antibiotika zu unterstützen
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