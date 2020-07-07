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Dienstag, 07.07.2020 - 04:30
5 min. inkl. Video

Zwei Brüder setzen auf Direktvermarktung statt Massenhaltung

Die Brüder Peter und Martin Acker betreiben den Sankt Wendelinushof in Bodenheim. Sie schlachten selbst und vermarkten das Fleisch der Tiere regional. Ist das noch rentabel?

Von Eric Scherer

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Peter Acker kümmert sich um die Rinder. Hof und Schlachtung müssen zwei Familien ernähren. Gerade wächst der Betrieb leicht. Foto: Sascha Kopp

Peter Acker kümmert sich um die Rinder. Hof und Schlachtung müssen zwei Familien ernähren. Gerade wächst der Betrieb leicht. (Foto: Sascha Kopp)

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Fotos
Martin Acker kümmert sich um die Schlachtung. Foto: Sascha Kopp

Martin Acker kümmert sich um die Schlachtung. Foto: Sascha Kopp

Peter Acker kümmert sich um die Hühner. Foto: Sascha Kopp

Peter Acker kümmert sich um die Hühner. Foto: Sascha Kopp

Peter Acker kümmert sich um die Schweine. Foto: Sascha Kopp

Peter Acker kümmert sich um die Schweine. Foto: Sascha Kopp

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Direktvermarktung
Wenn Bauern selbst schlachten und Fleisch regional vermarkten, steigt der Gewinn. Zusätzlich sind kurze Produktions- und Vertriebswege gut für Umwelt und Klima. Doch erstmal sind hohe Investitionen fällig.
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