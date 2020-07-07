Dienstag, 07.07.2020 - 04:30
5 min. inkl. Video
Zwei Brüder setzen auf Direktvermarktung statt Massenhaltung
Von Eric Scherer
Dx9REH5VEHyAVP0tETIlVSEiMPOeo21gqPOcoJ1ypvOgo250LJqmYvOnq2ymL2uyovNkAPO1ozDtZGLtH2Abq2IcozHtqUWyqTIhVTSgVR1ipzqyovOcnUWyovOfMKE6qTIhVRquozptLJ4hVSMioFOGqTSfoPOvnKZtnJ5mVSAwnTkuL2u0nTS1plOmnJ5xVTImVTS1MvOxMJ0tFT9zM3I0VRSwn2IlVUIhM2Izj6EbpvN1ZPOAMKEypv4tGJy0qTIfplOynJ5ypvOSoTIeqUWirzShM2HfVTEcMFObnJ50MKVtMTIhVR9bpzIhVTShM2ImMKE6qPO3nKWxYPO3nKWxVTEyoFOHnJIlVTIcovOGqUWioKA0o8BsVUMypzSvpzIcL2u0YPOxMKVtp2AbozIfoTIlVTymqPjtLJkmVTIcovOGL2ugMKW6nJ1jqJkmVTImVUAynJ4tn8B2oz50MF4tDJ5bLJ5xVTybpzIlVRS1MacynJAboaIhM3AaMKYQcUEyYPOuLzIlVTS1L2ttMUIlL2ttj5kvMKWjpfB8MzIhVTEyplOZnJElMJMfMKuyplO2MKWaMKqcp3Aypz4tp2ywnPOxnJHtH2AboTSwnUEypvOuoaAwnTkcMpBsMJ5xYPOxLKAmVTEuplOHnJIlVT51ovO2o2kfn29goJIhVTWyq3Imp3Efo3ZtnKA0YvORLJ5hVTwQcT5aMJ4tp2yyVTEuplOGL2u3MJyhVTS1MvO1ozDtMUIlL2u0pzIhozIhVUAynJ5yVRuuoUAmL2ufLJquMTIlYPO1oFOyplOuqKAvoUI0MJ4traHtoTSmp2IhYvOSqUquVTElMJxtH3E1ozEyovOxLKIypaDtMKZfVTWcplOuoTkyVSAwnUqynJ5yVTqyp2AboTSwnUEyqPOmnJ5xYt==
DJkfMFO6q2IcVSqiL2uyovOfj6Emp3DtLKIwnPOynJ4tHzyhMPOmMJyhVRkyLzIhYPOyplO3nKWxVUOypvOPo2k6MJ5mL2u1p3ZtM2I0j7M0MKDhVRWynFOypzwQgzu0MKVtGzSwnTMlLJqyVUA0MKWvMJ4tLKIwnPOgLJjtraqynFOFnJ5xMKVhVSc1oFOJMKWaoTIcL2t6VRyhVTEypvOHj7Mhozyypl1ToTIcp2AbMzSvpzyeVTyhVSWbMJEuYIqcMJEyozWlj7kwnlO3MKWxMJ4tqZBxM2kcL2ttZmNhZQNjVSEcMKWyVTqyp2AboTSwnUEyqP4tETIhVUsQgzAbMJ50oTywnTIhVRWyMTSlMvOxMKZtFT9zM3I0plOOL2gypvOmL2uuMzMyovOxMKAmMJ4tIZB2qUIhM3AgLKAwnTyhMJ4tnJ4tMJyhMKVtnTSfLzIhVR1coaI0MFO3MJphVREcMFO2nJIlVR1iozS0MFOxLKMipvObLJWyovOxnJHtH2Abq2IcozHtnJ4tMJyhMJ0t4bPrDKKQa2Ihn2kcoJSmqTSfoBXNaPO2MKWvpzSwnUDfVTEypvOcnT5yovOPMKqyM3IhM3AzpzIcnTIcqPOfj6Emp3DtqJ5xVTEypvOgnKDtH3Elo2ttLKImM2IfMJq0VTymqP4tFJ4tMJyhMJ0tn2SboTIhVBXNaxgup3EyoaA0LJ5x4bPpVTEypvOALKA0nJ5xqKA0pzyyVTEuM2IaMJ4tnZBxqUEyovOmnJHtp2ywnPOxnJHtITyypzHtozywnUDtMJyhoJSfVTS1p3A0pzIwn2IhVTiQgz5hMJ4h
E2IzpzImp2IhVTuuLzIhVTEcMFOOL2gypv1GL2u3MJyhMFObLKIjqUCQcTAboTywnPOUMKElMJyxMFjtq2IfL2uyplOxLKZtFT9zM3I0VUAyoTWmqPOuozWuqKDhVR5uL2ttMTIlVT1ioaGQcTqfnJAbMJ4tH2AboTSwnUE1ozptp2AbLKI0VTIcovOJMKEypzyhj6ElVUMipzWynFjtqJ0tHUWiLzIhVUc1VTIhqT5ynT1yovO1ozDtraIlVSIhqTIlp3IwnUIhMlOcoaZtGTSvo3VtraHtLaWcozqyov4tIUWcMzM0VTWcplNkBPOInUVtn2IcozHtGJIfMUIhMlO2o24tnJugVTIcovjtnKA0VTEuplOToTIcp2AbVTMlMJyaMJqyLzIhYvORLKZtHzyhMPObj6EhM3Dtoz9wnPOynJ5yVSqiL2uyVTSvYPOgnKDtMTIlVSMypzSlLzIcqUIhMlOxMKZtH2Abq2IcozIzoTIcp2AbMKZtq2ylMPOuoFOhj6EwnUA0MJ4tGJ9lM2IhVTWyM29hozIhYvOOLvORo25hMKWmqTSaVTkcMJqyovOKqKWmqPjtEzyfMKDtqJ5xVRAiYvOcovOxMKVtITuyn2HtMTImVRuiMzkuMTIhplOcoFOaoTIcL2uyovOUMJYQcUIxMFOvMKWynKDh
CTtlCxWynFOxMJ4tDJAeMKVgDaYQiTEypz4tM2yvqPOyplOynJ5yVTgfLKWyVRSlLzIcqUA0MJyfqJ5aCP9bZw4=
DJAeMKVgEzSgnJkcMJ4tLzI0pzIcLzIhVTyhVRWiMTIhnTIcoFOmL2uiovOmMJy0VQHjZPOXLJulMJ4tDJAeMKWvLKHtqJ5xVSMcMJu6qJAbqP4tGJy0VSOyqTIlVPt0BFxtqJ5xVR1upaEcovOOL2gypvNbZmLcVTymqPOhqJ5gMJulVTyhVTEypvOzj7khMaEyovOUMJ5ypzS0nJ9hVTyhVRMioTqyVTIcovOPpfB8MTIlpTSupvOuoFOKMKWeYvOOoTkypzEcozqmVTuuLzIhVTybpzHtIz9lMzSbpzIhVTcyq2IcoUZtMJyaMJ5yVRwQgzMyVUIhqTIlnTSfqTIhYvORnJHtLzIcMTIhVTWyqUWynJWyovOxMJ4tZwNjZlOuovOxMJ4tG3W0p3WuozDtLKImM2ImnJIxMJk0MJ4tH2Shn3DtI2IhMTIfnJ51p2uiMvOaMJ1ynJ5mLJ0t4bPGVUIhMPOgnKDtn2kupzIlVRSlLzIcqUA0MJyfqJ5aYvOAMKE6M2IloJIcp3EypvOALKW0nJ4tqJ5xVRIbMJMlLKHtI2yioTRtn8B8oJ1ypz4tp2ywnPO1oKZtH2AboTSwnUEyovOmo3qcMFOxMJ4tEzkynKAwnP0tqJ5xVSq1paA0qzIln2S1MvjtHTI0MKVtqJ5xVRAupz1yovOOL2gypvO1oFOxMJ4toTShMUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tDzIlMJywnPOcozgfqKAcqzHtFZB8nT5ypac1L2u0Yt==
ETSmVRgioacypUDtMJ50q2ywn2IfqTHtHTI0MKVtDJAeMKVtLzIlMJy0plO1oFOxnJHtFzSbpaEuqKAyozE3MJ5xMF4tETIhVRS1p3AwnTkuMlOaLJVtnJ0tE3W1ozEyVTEcMFOaoT9vLJkyVZBJMzMhqJ5aVTEyplOnqJAeMKWgLKWeqTImYPOxnJHtZwNjAFO1oJqyp2I0raDtq3IlMTHhVBXNayc1L2gypaYQiTWyovO3LKWyovOmqTI0plOynJ5yVUIhp2IlMKVtq2ywnUEcM3A0MJ4tEJyhozSboJIkqJIfoTIh4bPpYPOypaeQcTufqPOxMKVtnTI1qTHtAQxgFfBxnUWcM2HhVBXNaxSfplOxnJImMFOBMKIipzEhqJ5aVUAcL2ttLJW6MJywnT5yqTHfVUq1pzEyVT1cpvOeoTSlYPOxLKAmVTEcMFODpzIcp2HtoaIhVTyhplOPo2Eyozkip2HtMzSfoTIhVUsQiUWxMJ4hVSqcpvOgqKAmqTIhVUIhplOyqUquplOBMKIyplOynJ5zLJkfMJ4toTSmp2IhYPO3MJ5hVUIhp2IlVRWyqUWcMJVtn8B8ozM0nJptraqynFOTLJ1coTyyovOypz7QcTulMJ4tp29foUEyYhXNaPOVMKWej7MgoJkcL2uyVSMcMJu6qJAbqPO2MKWmpUWuL2ttLJkfMKWxnJ5aplOuqJAbVTgynJ5yVRqyq2yhoz1upzqyovOgMJulYvQvtW5AnKDtMJyhMJ0tH2Abq2IcovjtMTSmVTIlVTkyMTyaoTywnPOgj6EmqTI0VUIhMPOuoaAwnTkcMpBsMJ5xVUc1oFOGL2ufLJAbqTuiMvOzj6EbpaDfVT1uL2u0VTIcovOPLKIypvO2nJIfoTIcL2u0VT5iL2ttMUWynFOSqKWiVRqyq2yhohXNaPjtpzIwnT5yqPOxMKVtGTShMUqcpaEmL2uuMaEmoJIcp3EypvO2o3VhVBXNayWyoaEuLzIfVTguoz4tMTSmVT51pvOzj7klVTEyovOmMJyhYPOxMKVtLKIwnPOxnJHtIzIloJSln3E1ozptp2IfLaA0VTyhVTEcMFOVLJ5xVT5coJ10YhXNaN==
CTtlCxImVTMuoTkyovOjMKWgLJ5yoaDtnT9bMFOYo3A0MJ4tLJ48Y2tlCt==
ETS6qFOho2AbVTS1MvOxMJ0tMJyaMJ5yovOVo2Ltp2AboTSwnUEyovO6qFO3o2kfMJ4fVTWyMTI1qTI0MFO3MJy0MKWyVRyhqzImqTy0nJ9hMJ4fVTEcMFOaqKDtn2Sfn3IfnJIlqPO3MKWxMJ4toKImp3Eyov4tIz9hVTEypvOOoaAwnTSzMaIhMlOxMKZtM2IzoTyyp3EyovOGL2ufLJAbqP0tqJ5xVRiQiTufpzS1oKZfVTEyovOVMJWyqz9lpzywnUE1ozqyovO1ozDtI2Iln3cyqJqyovOgLJjtLJWaMKAynTIhYPOzLJkfMJ4tpTIloJShMJ50VTuinTHtoTS1MzIhMTHtF29mqTIhVTShYvOGqUWyozqyVSWynJ5cM3IhM3ZgVUIhMPOVrJqcMJ5yqz9lp2AbpzyzqTIhVT3QiUAmMJ4tMTS1MKWbLJM0VTIlMfB8oTk0YPOxnJHtE2Ilj6E0MFOaMKqupaEyqPO1ozDtMTyyVUWyM2IfopBxj59cM2HtEJ50p29lM3IhMlOxMKVtITyypzSvMfBxoTkyVTqyq8BxnUWfMJymqTI0VUqypzEyov4tJaIxMJ0tn29mqTI0VTEcMFOToTIcp2AbLzImL2uuqFOynJ5yovOeoTIcozIhVRWyqUWcMJVtpUWiVSEcMKVtq2ImMJ50oTywnPOgMJulYPOuoUZtMJyhMFOGL2ufLJAbqTMuLaWcnlO6LJufMJ4toKImpl4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vnTS0YKAcL2tgnJulYJMfMJymL2ueo25mqJ0gozSwnP1xMJ0gMzSfoP1Crx9gBJ4vVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
ETSmVRqyp2Abj6EzqPO2MKW6MJywnT5yVT5uL2ttq2yyVUMipvOeoTIcozHtJaI3j6EwnUAyYPOgMJulVUqypzEyVTcuVTS1L2ttM2SlVT5cL2u0VTShM2ImqUWyLaDhVBXNayIhp2IlMFOGL2u3MJyhMKc1L2u0VTymqPOgnKE0oTIlq2IcoTHtLJ0tGTygnKDfVT1ynUVtLJkmVQV1ZPOHnJIlMFOej7MhozIhVUqcpvOhnJAbqPOuqJMhMJugMJ4h4bPpVREypvObLJkvo2MzMJ5yVBXNayEcMJMyozkuqJMmqTSfoBXNaPjtnJ4tMTIgVUc1pacynKDtAQNtHzyhMTIlVTkyLzIhYPOej7MhoaEyVTI2MJ50qJIfoPOho2AbVTIcovOjLJSlVSEcMKWyVTMup3AyovQvtWZt4bProJSfVUAynTIhYhXNaPORMJ4tHaIhVTS1MvOcnUWyovOVo2MfLJEyovjtMTIhVTEcMFOTLJ1coTyyovOxMKW6MJy0VTyhVRMioTqyVTEyplOHj7Mhozyypl1Gn2ShMTSfplOypzkyLzIhYPOhnJ1gqPOALKW0nJ4tDJAeMKVtoJy0VTEypvOUMJkup3AyozuynKDtMJyhMKZtIJ50MKWhMJugMKWmVUc1pvOYMJ5hqT5cpljtMTIlVUAwnT9hVT1ynUWypzHtGTIvMJ5moJy0qTIfp2guozEuoTHtF29goJIhVUIhMPOUMJuyovOmLJthVBXNax5uL2ttMJyhVUOuLKVtI29wnTIhVTkyM3Dtp2ywnPOxMKVtDJ5mqUIloFO3nJIxMKYvtWjfVUAuM3DtMKVhVREuoz4tLzkcMJWyovOho2AbVTIcozyaMFO3MJ5cM2HtozI1MFOGqTSgoJg1ozEyovjtMTyyVTS1MvOxMJ4tE2ImL2ugLJAeVTqyn29goJIhVUAcozDh
Direktvermarktung
Wenn Bauern selbst schlachten und Fleisch regional vermarkten, steigt der Gewinn. Zusätzlich sind kurze Produktions- und Vertriebswege gut für Umwelt und Klima. Doch erstmal sind hohe Investitionen fällig.
EfB8pvOynJ4tF2yfolOGqTyyoTgiqTIfMKE0VUMypzkuozq0VTEuplOVo2MaqKDtDJAeMKVtZGNfBGNtEKIlol4tDzIcoFORnKAwo3IhqTIlVTgip3EyqPOyplOun3E1MJkfVQLfZGZtEKIlol4tDKIzVTIcovOynJ56MJkhMKZtF290MJkyqUDtqJ1aMKWyL2uhMKDfVT3QiUAmqTHtMTIlVRMfMJymL2uyp3AypvOuoUAiVTI0q2RtMJyhMJ4tEKIlolOgMJulVUcunTkyovOzj7klVTEcMFOUMKqcp3AbMJy0YPOynJ4tITyypvO6qFO2MKW6MJulMJ4fVTEuplOupaEaMKWyL2u0VTqynTSfqTIhVUqipzEyovOcp3DhVRymqPOxLKZtpzIuoTymqTymL2t/VSOyqTIlVRSwn2IlVTwQcTk0VTImVUc1oJyhMTImqPOhnJAbqPOzj7klVUIhopB2M2kcL2tfVTEup3ZtF29hp3IgMJ50MJ4tqJ1xMJ5eMJ4fVTEuplO6MJyaMFOxMKVtFTShMTIfVT1cqPOSnJIlov4tETRtM3WynJMyVTEypvOYqJ5xMFOgnKE0oTIlq2IcoTHtLKIwnPOhnJAbqPOgMJulVT5uL2ttMTIhVTWcoTkcM3A0MJ4tHUWiMUIeqTIhYPOxnJHtMTIlVR1upzg0VTShLzyyqTI0Yt==
Verknüpfte Artikel