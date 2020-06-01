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Montag, 01.06.2020 - 16:18
3 min

Zwei Festnahmen nach Schießerei in Worms

Im Zusammenhang mit dem Großeinsatz in der Rheinstraße hat die Polizei inzwischen zwei Männer verhaftet. Währenddessen zieht es Schaulustige zum Ort des Geschehens.

Von Susanne Müller
Am Samstagabend kam es in der Rheinstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Schüsse fielen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Wiesbaden112.de

Am Samstagabend kam es in der Rheinstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Schüsse fielen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. (Foto: Wiesbaden112.de)

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Fotos
Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

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Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

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Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: BilderKartell/ Andreas Stumpf

Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: BilderKartell/ Andreas Stumpf

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