Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Sankt Augustin umgekommen

Der Feuerwehrmann und die -frau galten dagegen seit Sonntagmittag als vermisst. Am frühen Montagmorgen hieß es von der Stadt schließlich, es gebe nun die traurige Gewissheit, dass sie tot seien. Die ganze Stadt habe den Atem angehalten, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) dazu in einer Pressekonferenz: „Wir standen heute früh als Freiwillige Feuerwehr gegen 1 Uhr Spalier, als die beiden Feuerwehrleute nach der Bergung im Leichenwagen an uns vorbei gefahren wurden“, so Leitterstorf. Er sprach vom „dunkelsten Tag in der Geschichte“ der örtlichen Feuerwehr. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) würdigte die „mutigen Feuerwehrleute“ mit den Worten: „Ihr selbstloser Einsatz verdient unseren größten Respekt.“