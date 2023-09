Zwei Gewalttaten in Niedersachsen: Gibt es eine Verbindung?

Diepholz (dpa) - . Die Polizei prüft nach einem versuchten Tötungsdelikt in Sulingen in Niedersachsen einen Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen im Nachbarort. In beiden Fällen sei die Vorgehensweise ähnlich gewesen. Jedesmal sei die Tatwaffe ein Messer gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In Sulingen war am frühen Morgen vor einem Fast-Food-Restaurant eine 30 Jahre alte Frau von einem Mann angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete.