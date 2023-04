Zwei Männer überleben in München Unfälle mit S-Bahnen

Ein 55-Jähriger verlor einen Unterarm, nachdem er in der Nacht von einer S-Bahn am Bahnhof Leuchtenbergring überrollt wurde. Ein 19 Jahre alter US-Amerikaner kam am Sonntag mit leichten Verletzungen davon. Er war am Bahnhof Donnersbergerbrücke angetrunken aufs Gleis gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.