Zwei Menschen nach Schüssen nahe Osnabrück in Lebensgefahr

Polizisten sperren in Bramsche die Straße ab, nachdem zwei Menschen von Schüssen verletzt worden waren. (© Festim Beqiri/TV7News/dpa)

Am frühen Morgen fallen in einem ruhigen Viertel in Bramsche bei Osnabrück Schüsse - ausgerechnet gegenüber einer Grundschule. Die Hintergründe der Tat geben noch Rätsel auf.