Zwei Millionen Schutzmasken für Rheinland-Pfalz

In der Nacht auf Samstag wurde die Schutzausrüstung in Mainz in Empfang genommen. (Foto: Stephan Dinges)

MAINZ - Das Land Rheinland-Pfalz hat in der Nacht zum Samstag rund zwei Millionen medizinische Mund-Nasen Schutzmasken und 50.000 Schutzanzüge in Empfang genommen, um die Corona-Epidemie besser bekämpfen und medizinisches und pflegerisches Personal schützen zu können. Die Ware wurde in vier 40-Tonner-Lastwagen nach Mainz transportiert und in der Kurmainz-Kaserne sicher eingelagert.

Einfuhr über zwei Flughäfen

Aus Sicherheitsgründen waren die Transporte des „Rheinland-Pfalz-Programms Beschaffung“ von der Polizei begleitet worden. Die Schutzausrüstung kommt aus China und wurde nach Angaben der Staatskanzlei über rheinland-pfälzische Unternehmen in der Pfalz und von der Mosel vermittelt und über den Frankfurter Flughafen sowie vom belgischen Flughafen Lüttich nach Deutschland eingeführt.

In der Mainzer Kaserne nahmen fünf Mitarbeiter des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung die Ladung entgegen. Zusätzlich waren elf Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Bei den Vorbereitungen half zudem das Technische Hilfswerk. Es hatte vor Ort ein Feldlager aufgeschlagen, um die Ware auch in der Nacht entgegennehmen und weitervertreiben zu können.

Auch über Ostern voll im Einsatz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch über Ostern rund um die Uhr im Einsatz. Die Schutzausrüstung ist für Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Pflegedienste, Gesundheitsämter und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt sowie für Polizei und Justiz und Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende. „Das Virus hält sich nicht an Öffnungszeiten, deswegen sind wir rund um die Uhr im Einsatz“, sagte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek.