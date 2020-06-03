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Samstag, 08.08.2020 - 13:19
8 min

Zwei-Mütter-Familien: Der lange Weg zur Stiefkindadoption

Zwei Frauen bekommen ein Baby. Zwei Mütter sind sie rechtlich nicht. Warum Homosexualität auch vorm Gesetz noch nicht normal ist, klären wir in unserer Serie „So liebt die Region“.

Frederik Voss: Digitalreporter
Von Frederik Voss
Digitalreporter
Christina (links) und Marie mit ihrem Sohn. Bevor sich Christina auch rein rechtlich „Mutter“ nennen darf, braucht es eine Stiefkindadoption. Foto: Frederik Voss

Christina (links) und Marie mit ihrem Sohn. Bevor sich Christina auch rein rechtlich „Mutter“ nennen darf, braucht es eine Stiefkindadoption. (Foto: Frederik Voss)

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Weiterführende Links
Wie wir lieben, wie wir leben: So liebt die Region
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 03.06.2020 um 12:10 Uhr publiziert.
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