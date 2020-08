Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - (slo). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat am Donnerstag zwei neue Corona-Fälle für die Stadt Mainz und zwei neue Fälle für den Kreis Mainz-Bingen gemeldet. In der Stadt sind damit derzeit 22 Personen infiziert, im Landkreis sind es zwölf. Die Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegen in Mainz bei vier, im Kreis bei fünf.