Zwei neue Corona-Fälle in Mainz

MAINZ (nsg). Das bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen angesiedelte Gesundheitsamt hat am Dienstagmittag zwei neue Corona-Fälle für die Stadt Mainz vermeldet, darunter ein Reiserückkehrer. Für den Landkreis Mainz-Bingen wurde keine Neuinfektion gemeldet. Insgesamt gibt es in Stadt und Kreis derzeit 69 (-15) infizierte Personen, 51 davon in der Stadt Mainz, teilt das Gesundheitsamt mit. Bislang gab es in Landkreis und Stadt somit 1411 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 545 Personen aus dem Kreis Mainz-Bingen und 866 aus Mainz. 1288 (+17) Menschen gelten inzwischen als wieder genesen. Die Anzahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegt für Mainz bei 20 (ohne Reiserückkehrer: zwölf) und im Kreis bei sechs (ohne Reiserückkehrer: fünf).