MAINZ - (slo). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat am Dienstagmittag zwei neue Corona-Fälle für Mainz gemeldet. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten in Mainz bei 68. In den letzten sieben Tagen gab es pro 100 000 Einwohner 27 Fälle, ohne Reiserückkehrer liegt diese Zahl bei 22.

Für den Landkreis Mainz-Bingen wurden am Dienstag keine Neuinfektionen gemeldet. Aktuell gelten hier 23 Personen als infiziert.