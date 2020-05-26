Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 26.05.2020 - 02:00
3 min

Zwei Roßdörfer gestrandet auf den Philippinen

Das Ehepaar Lisa Hager und Bruno Fuchs aus Roßdorf harrt in einem Resort auf der Insel Cebu aus. Rückholaktion des Konsulats schlug fehl.

Von Dorothee Dorschel
Am Eingang zum abgeriegelten Markt in Moalboal wird bei Lisa Hager die Temperatur gemessen. Ein Angehöriger der Marine steht rechts daneben mit Desinfektionsmittel bereit. Foto: Lisa Hager

Am Eingang zum abgeriegelten Markt in Moalboal wird bei Lisa Hager die Temperatur gemessen. Ein Angehöriger der Marine steht rechts daneben mit Desinfektionsmittel bereit. Foto: Lisa Hager

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+Hx9GH0ECHxL8Y2V+GJ9uoTWiLJjtnJ0tI2ImqTIhVTEypvOjnTyfnKOjnJ5cp2AbMJ4tFJ5mMJjtD2IvqFOanJk0VTWynFOIoaEypaqup3AypzMlMKIhMTIhVTSfplOGL2uho3WwnTIfYFO1ozDtITS1L2ujLKWuMTyypl4tEJyhVRqlqJ5xYPO3LKW1oFOZnKAuVRuuM2IlVPt2ZFxtqJ5xVRWlqJ5iVRM1L2umVPt2ZlxtDJ5zLJ5aVRMyLaW1LKVtMT9lqPObnJ4tM2IzoT9aMJ4tp2yhMP4tET9wnPOuqKZtMTIlVToQiUVtEJ5xMFOAj6ElrvOaMKOfLJ50MJ4tI2IcqTIlpzIcp2HtMTImVSWij59xj7MlMzIlVRIbMKOuLKWmVT5uL2ttITuunJkuozDfVUMiovO3olOuqKZtMKZtDJ5zLJ5aVR1unFO6qKYQiTAeVT5uL2ttETI1qUAwnTkuozDtM2IbMJ4tp29foUEyYPO3qKWxMFOhnJAbqUZhVRygVSc1M2HtMTIlVSOuozEyoJyyVTuuqPOxnJHtHzIanJIlqJ5aVTyhVR1uozyfLFOAnKE0MFOAj6ElrvOxnJHtE3WyoacyovOxnJAbqPOaMJ1uL2u0VUIhMPOynJ5yVRS1p2quozqmp3OypaWyVUMypzwQcT5aqP4=
EKWmqTS1oaDtp2yhMPOxnJHtLzIcMTIhVTEupfB8LzIlYPO3nJHtp2AbozIfoPNvpKIup2xtj7kvMKVtGzSwnUDvVUCQcT10oTywnTHtHzIaMJk1ozqyovO1oJqyp2I0raDtq3IlMTIhBvOGqUWyozqyVSS1LKWuoaGQcT5yYPOjMKWmj7MhoTywnTHtHZBxp3AyVUc1oFOSnJ5eLKIzMJ4to2EypvOAMJEcrzyhVTWyp29lM2IhVUIhMPOmL2ufnJKQa2kcL2ttMTyyVSMypaEynJk1ozptqz9hVRkyLzIhp21cqUEyoT4hVPWHLKIwnTIhVUIhMPOGL2uho3WwnTIfovO3qKWxMJ4tqzIlLz90MJ4hVRS1L2ttMTyyVUMipvOuoTkyoFOvMJxtIT91pzymqTIhVTWyoTyyLaEyovOWoaAyoTwQiUOzMKWvo290MFOgqKAmqTIhVTEyovOPMKElnJIvVTIcoaA0MJkfMJ4vYPOmL2ucoTEypaDtGTymLFOVLJqypvOjMKVtEF1ALJyfYvORLJ5hVUAynFOynJ4tM2IhMKWyoTkyplOGL2u3nJ1gqzIlLz90VTucoac1M2Ieo21gMJ4fVPW1ozDtMTSmVTWynFOlqJ5xVQZ1VRqlLJDtnJ0tH2AbLKE0MJ4vYvOnqJEyoFOjLKElo3IcoTkcMKW0MJ4tpTmQgaE6oTywnPOmL2u3MKWvMKquMzMhMKEyVSAioTEuqTIhVUIhMPOGo25xMKWynJ5bMJy0MJ4tMTIlVSOioTy6MJxtqz9lVTEyoFOVnJ50MKWapaIhMPOxMKZtqZB8pzgcp2WfLKIyovOAMJIlpl4=
DJkmVTEcMFOPqJ5xMKAlMKO1LzkcnlOxLJ1cqPOvMJqioz5yovObLKE0MFjtMTI1qUAwnTHtIT91pzymqTIhVTS1plOxMJ0tDKImoTShMPObMJygraIbo2kyovjtqzIlp3IwnUEyovOuqJAbVTEcMFOvMJyxMJ4tMJyhMJ4tHfB8L2gzoUIaVT5uL2ttETI1qUAwnTkuozDtraHtLzIeo21gMJ4hVRSfoTIlMTyhM3ZtnTSvMFOxnJHtMTI1qUAwnTHtDz90p2AbLJM0VTyhVR1uozyfLFOxLJWynFOeMJyhMJ4tM3I0MJ4tFz9vVTqyoJSwnUDfVUqcMFOxnJHtLzIcMTIhVTIln2mQcUWyov4tGJShVTuuLzHtp2ywnPO0j6EaoTywnPOgnKDtLJkfMJ4tETS0MJ4tozI1VTyhVTIcovOFj7kwn2uioUOlo2qlLJ1gVTIcoaElLJqyovOgj7kmp2IhYPOxo2AbVTElMJxtMTIlVTShM2Iej7khMTyaqTIhVRMfj7kaMFObj6E0qTIhVTqupvOhnJAbqPOuLzqynT9vMJ4hVREuVTEcMFOvMJyxMJ4tozywnUDto2uhMFOxnJHtH2ywnTIlnTIcqPO6qFObLJWyovjtqz9hVTEipaDtLKIwnPO6qKYQiTAeVT5uL2ttETI1qUAwnTkuozDtraHtn29goJIhYPOhLJAbVR1uozyfLFO3o2kfqTIhYPO6qJ1uoPOynJ5yVSYQiTAen2IbpvOuovOcnUWyovOIpzkuqJWmo3W0VTEuoz4tozywnUDtoJIbpvOgj7MaoTywnPOaMKqyp2IhVUsQcUWyYPOyoaEmL2ufo3AmMJ4tp2yyVUAcL2tfVTS1MvOQMJW1VUc1VTWfMJyvMJ4h
Fotos
Am Eingang zum abgeriegelten Markt in Moalboal wird bei Lisa Hager die Temperatur gemessen. Ein Angehöriger der Marine steht rechts daneben mit Desinfektionsmittel bereit. Foto: Lisa Hager

Am Eingang zum abgeriegelten Markt in Moalboal wird bei Lisa Hager die Temperatur gemessen. Ein Angehöriger der Marine steht rechts daneben mit Desinfektionsmittel bereit. Foto: Lisa Hager

Lisa Hager und Bruno Fuchs (rechts) sitzen auf den Philippinen fest. Foto: Lisa Hager

Lisa Hager und Bruno Fuchs (rechts) sitzen auf den Philippinen fest. Foto: Lisa Hager

2
ET9lqPO3o2uhMJ4tp2yyVUqynKEypzucovOcovOxMKVtn2kynJ5yovOOozkuM2HtoJy0VSOuoT1voZBxqUEypz4tM2IxMJAeqTIhVRwQcUImL2uyovO6qKAuoJ1yovOgnKDtMJkzVTShMTIlMJ4tM2ImqUWuozEyqTIhVSEiqKWcp3Eyov4tVyqcpvO2MKWmqTIbMJ4tqJ5mVTSfoTHtM3I0VUIhMPObMJkzMJ4tqJ5mYvVtDKIwnPOgnKDtMTIhVRIcozuynJ1cp2AbMJ4tM2IvMFOyplOeMJyhMFODpz9voTIgMF4tETSmplOmnJHtLJkmVRS1p2mQcT5xMKVtYFO3nJHtLKImVTShMTIlMJ4tGZBxozEypz4traHtnZB2pzIhVUqupvNgVTShM2IzMJyhMTI0VUsQiUWxMJ4fVTuuLzIhVUAcMFOhnJAbqPOypzkyLaDhVPWRLKZtnKA0VTEiL2ttLzImp2IlVTucMKVtLJkmVTyhVRI1pz9jLFjtMTRtnKA0VTImVTcyqUc0VTEiL2ttqzyyoPOaMJoQcTuloTywnTIlVvjtnTSvMFOcnT5yovOynJ4tGJy0LKWvMJy0MKVtMTImVSWyp29lqUZtM2ImLJq0YvOAnKDtMTIhVUMiovOxMJ4tj7MlqTkcL2uyovOPMJwQgaWxMJ4tLKImM2IaMJWyozIhVSS1LKWuoaGQcT5ypZBxp3AyovOej7MhozHtoJShVTIcozguqJMyovOaMJuyov4tDJ5mo25mqTIhVT3QiUAmMFOgLJ4tnJ0tFTS1plOvoTIcLzIhYvOWovOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTHtp2IcVUc1oJyhMTImqPOxLKZtH2Abq2ygoKMypzWiqPOuqJMaMJuiLzIhVUqipzEyov4tJaqupvOmMJxtMTyyVScunTjtMTIlVTShVRAipz9hLFOypzglLJ5eqTIhVR1yoaAwnTIhVTS1MvOxMJ4tHTucoTyjpTyhMJ4tLzIcVQRkZPOAnJkfnJ9hMJ4tEJyhq29bozIlovOhnJAbqUZtnJ0tIzIlM2kynJAbVUc1VREyqKEmL2ufLJ5xYvORo2AbVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVT1uL2uyVUAcL2ttMTyyVSOuozEyoJyyVTEyqKEfnJAbVUA0j6Eln2IlVT5yM2S0nKLtLzIgMKWeLzSlYt==
ETIlVSEiqKWcp211plOmMJxtraIgVRIloTyyM2IhVTqyn29goJIhYPOxnJHtnJ4tMTyyp2IgVRWypzIcL2ttDzImL2wQcTM0nJq0MJ4to2uhMFOOpzWynKDtqJ5xVRIcozgioJ1yov4tI2yyVRkcp2RtFTSaMKVtLzIlnJAbqTI0YPO3j7klMTIhVTybpzHtE3IcMTImVTcyqUc0VT1cqPOeoTIcozIhVRWio3EyovO6qJ0tEzymL2uyovOuqJMmVR1yMKVtnTyhLKImMzSbpzIhYPO1oFOcnUWyVRMuoJyfnJIhVUc1VTIlofBxnUWyov4=
ETyyVSS1LKWuoaGQcT5yoJUQa25unT1yovO3qKWxMJ4tqz9lVUqyozyaMJ4tITSaMJ4tqzIloZBxozqypaDhVRkcp2RtFTSaMKVtqJ5xVRWlqJ5iVRM1L2umVT3QiUAmMJ4tLJkmolO3MJy0MKVtnJ4tGJ9uoTWiLJjtLKImnTSlpzIhYvOAnKDtMJyhMKVtHfB8L2geMJulVUWyL2uhMJ4tp2yyVT5cL2u0VUMipvOAnKE0MFOXqJ5cYt==
Aus aller Welt Ort Hessen Darmstadt-dieburg Rossdorf,-gemeinde Rossdorf coronavirus
Kommentare
nach oben