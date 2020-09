Zwei Schülerinnen in Griesheim infiziert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRIESHEIM - An der Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim gibt es zwei Corona-Fälle. In einer 7. Klasse sind zwei Schülerinnen positiv auf das Virus getestet worden. Aus diesem Grund mussten die Stammklasse sowie fünf Schüler eines Sprachkurses und die betroffenen Lehrer am Freitag vorsorglich zu Hause bleiben. Das gilt auch für den nächsten Montag. Unterdessen ermittelt das Gesundheitsamt Groß-Gerau die Kontakte der Schülerinnen. „Es ist wichtig, dem Gesundheitsamt noch etwas Zeit zu geben, um die Kontaktkette exakt nachzuvollziehen“, sagte Landrat Klaus Peter Schellhaas. „Erst wenn unsere Informationen belastbar sind, können wir die nächsten Schritte zum Schutz aller gehen.“

Ein Ausbruchsgeschehen liegt nach Angaben der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg nach jetzigem Stand nicht vor. Die Schule und der Landkreis gehen zudem davon aus, dass es sich um eine Infektion außerhalb der Schule handele. Die Kreisverwaltung empfiehlt zudem, dass Geschwister der vermeintlichen Kontaktpersonen, Kindertagesstätten und Schulen nicht besuchen, sofern sie unter zwölf Jahre alt sind.

Wenn die Kontaktpersonen ermittelt sind, kann das Gesundheitsamt über den Personenkreis für eine Quarantäne und deren Dauer entscheiden.