Zwei Tote in Haus in Fischerhude: Streit wohl das Tatmotiv

In diesem Haus in Fischerhude wurden diese Woche zwei Menschen tot aufgefunden.

Fischerhude - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Menschen in einem Haus in Fischerhude (Kreis Verden) hat die zuständige Mordkommission mehrere Wohnobjekte durchsucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Weiter hieß es: «Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der Hintergrund der Tat in länger andauernden persönlichen Streitigkeiten untereinander zu sehen.» Näheres dazu werde ermittelt.

Durchsucht wurden unter anderem das Haus, in dem die Tat geschah, aber auch Wohnobjekte, die in Verbindung mit dem 64-jährigen Tatverdächtigen stünden. Der unter Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzende Mann äußerte sich laut Polizei bislang nicht zu den Vorwürfen.

Er wird verdächtigt, am Dienstagabend in Fischerhude einen 56-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau getötet sowie eine 53-jährige Frau schwer verletzt zu haben. Der Mann hatte sich am Mittwoch keine 24 Stunden nach der Tat selbst der Polizei gestellt.

