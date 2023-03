Zwei Tote nach Absturz von Kleinflugzeug im Bayerischen Wald

Zeugen hatten am Mittwochvormittag ein kreisendes Flugzeug beobachtet, das kurze Zeit später in einem Waldstück in der Nähe des Nationalparkzentrums verschwunden sein soll. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehren und örtlicher Bergwacht sind den Angaben zufolge vor Ort. Von wo aus das Flugzeug gestartet ist, sei bislang noch unklar, hieß es.