Zwei Tote und zehn Verletzte bei Feuer in Restaurant

Madrid (dpa) - . Bei einem Feuer in einem Restaurant in der spanischen Hauptstadt Madrid sind zwei Menschen ums Leben gekommen und zehn verletzt worden. Der Brand war am späten Freitagabend in der Nähe des einzigen Ausgangs des Lokals ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Einige der Gäste hätten sich in den hinteren Bereich der Gaststätte geflüchtet, wo sie nicht entkommen konnten.