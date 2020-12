Zwei weitere Corona-Todesfälle im Kreis Darmstadt-Dieburg

Symbolbild Coronavirus (Foto: Gilang Prihardono - stock.adobe)

DARMSTADT-DIEBURG - Zwei weitere Menschen sind im Landkreis in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit ist die Zahl der Verstorbenen nach Angaben der Kreisverwaltung auf 50 gestiegen. Derzeit sind 762 Darmstadt-Dieburg akut mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich im Kreis bislang 3718 Menschen angesteckt, das sind 56 mehr am Donnerstag.

In den beiden Kreiskliniken in Groß-Umstadt und Jugenheim werden derzeit 29 Covid-Patienten behandelt, 13 davon auf Intensivstationen. Die Inzidenz der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ist auf 127 gesunken.