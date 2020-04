Zwei weitere Corona-Tote in Darmstadt

Symbolbild: vchalup - stock.adobe

In Darmstadt sind zwei weitere alte Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten, gestorben. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamts um eine 94 Jahre alte Frau aus dem Aliceheim und einen 93 Jahre alten Mann, der zuhause der Krankheit erlag. Beide hatten schwere Vorerkrankungen. Die Zahl der Corona-Toten in Darmstadt ist damit auf neun gestiegen, sieben davon waren Bewohner von Altenheimen. Die Zahl der bestätigten Infektionen blieb mit 186 Fällen konstant. 112 Erkrankte sind bereits wieder genesen.

Der Corona-Krisenstab der Stadt befasste sich am Montag erneut mit der Lage in den Alten- und Pflegeheimen. In der besonders betroffenen Einrichtung St. Josef habe sich die Situation nach der Separierung positiv getesteter Bewohner und der Quarantäne für betroffene Mitarbeiter etwas entspannt, hieß es.

Corona-Verdachtsfälle gestiegen

Die gestiegene Zahl von Corona-Infektionen in Heimen hat sich bisher nicht auf die Patientenzahlen im Klinikum und im Elisabethenstift ausgewirkt. Das teilte die Sprecherin des Klinikums, Eva Bredow-Cordier, auf Nachfrage mit. Die Zahl der Covid-19-Patienten in beiden Häusern sei stabil. Ähnliches gilt für das Alicehospital und die Kinderkliniken. Das Klinikum steuert in der Corona-Krise die Versorgung der Patienten in Südhessen.

Auf der Intensivstation des Klinikums seien bisher maximal zwölf Covid-19-Patienten zugleich in Behandlung und an Beatmungsgeräten, erklärte Bredow-Cordier. Auf der Isolierstation würden bis zu acht Patienten behandelt. Gestiegen sei allerdings die Zahl der Covid-Verdachtsfälle. Das Klinikum erfasst solche Fälle in einem Zelt vor dem Eingang, um sie von anderen Patienten zu trennen. Zu den Patientenzahlen im Elisabethenstift gab es keine näheren Angaben.

Im Alicehospital ist die Zahl der Covid-19-Patienten nach Angaben von Sprecher Manfred Fleck seit drei Wochen konstant auf einem niedrigen einstelligen Niveau. Aktuell würden zwölf Betten auf der Normalstation für Corona-Erkrankte freigehalten. In den Kinderkliniken habe es bisher ausschließlich Verdachtsfälle gegeben, die sich nicht bestätigt hätten.

Der Krisenstab appellierte unterdessen an Patienten mit schweren Erkrankungen wie etwa Krebs, in keinem Fall aus Angst vor einer Corona-Infektion mit dringend benötigten Behandlungen zu warten.