Zweite Corona-Tote im Kreis Groß-Gerau

KREIS GROSS-GERAU - Bereits am Samstag wurde der zweite Corona-Todesfall im Kreis Groß-Gerau registriert. Dies teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Eine 85 Jahre alte Frau aus dem Kreisgebiet sei im Groß-Gerauer Krankenhaus an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Frau, die unter ernst zu nehmenden Vorerkrankungen litt, sei Ende März mit Symptomen der neuen Lungenkrankheit in die Klinik eingewiesen worden und am Samstag gestorben.

Landrat Thomas Will und Gesundheitsdezernent Walter Astheimer sprachen den Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Sie appellieren an die Bürger im Landkreis, das Kontaktverbot zu anderen Menschen ernst zu nehmen und Abstand zu halten. "Die Corona-Krise ist noch nicht überstanden. Wir müssen uns weiter diszipliniert an die Beschränkungen halten, um die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten."

Im Kreis Groß-Gerau waren am Dienstag 256 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert - das waren fünf mehr als am Vortag.

