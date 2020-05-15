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Freitag, 15.05.2020 - 15:00
5 min

Zweiter Anlauf für das Café Danas Mühlenstube

Inmitten der Niddaer Altstadt eröffnete Dana Zentgraf ihr kleines Café. Fünf Tage später kam Corona. Mit einer großen Portion Zuversicht geht es heute an den Neustart.

Von Myriam Lenz
Gemütlich und geschmackvoll ist Danas Mühlenstube eingerichtet.

Gemütlich und geschmackvoll ist Danas Mühlenstube eingerichtet.

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Fotos
Gemütlich und geschmackvoll ist Danas Mühlenstube eingerichtet.

Gemütlich und geschmackvoll ist Danas Mühlenstube eingerichtet.

Das Schild zeigt die historischen Komponenten Niddas und die Verwöhnaussichten. Fotos: Lenz

Das Schild zeigt die historischen Komponenten Niddas und die Verwöhnaussichten. Fotos: Lenz

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