3 min

Zweiter Corona-Fall in Darmstadt-Dieburger Schule

An einer Oberstufe in Babenhausen gibt es einen weiteren Corona-Fall. Für die Hähnleiner Grundschule, an der ein Viertklässler positiv auf Covid-19 getestet wurde, gibt es Entwarnung.

Von Reinhard Jörs Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg