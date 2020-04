Zweiter Corona-Todesfall im Darmstädter St. Josef Altenheim

Ein 83 Jahre alter Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Josef ist am Sonntag im Kreiskrankenhaus Groß-Umstadt an der Coronavirus-Erkrankung gestorben. Foto: VRM

In Darmstadt ist ein weiterer Mensch Opfer einer Covid-19-Infektion geworden. Wie die Stadt am Montag mitteilte, ist ein 83 Jahre alter Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Josef am Sonntag im Kreiskrankenhaus Groß-Umstadt an der Virus-Erkrankung gestorben. Der Mann habe schwere Vorerkrankungen gehabt, hieß es weiter. Die Zahl der bestätigten Corona-Toten in Darmstadt ist damit nach Angaben des hessischen Sozialministeriums auf vier gestiegen. Eine 85 Jahre alte Bewohnerin von St. Josef , die sich mit dem Virus infiziert hatte, war bereits am vergangenen Freitag gestorben.

In dem Darmstädter Altenwohnheim in der Teichhausstraße waren am Wochenende insgesamt 27 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Betroffenen seien nach wie vor symptomfrei, teilte die Stadt mit. Das bestritt allerdings der Angehörige eines Bewohners gegenüber dieser Zeitung. Sei Vater zeige sehr wohl Symptome, er fürchte um dessen Leben, sagte er.

Der Corona-Krisenstab der Stadt beschäftigte sich am Montag erneut vor allem mit dem Infektionsgeschehen in den Darmstädter Alten- und Pflegeheimen. Das Gesundheitsamt beobachte die Situation sehr genau und stehe in ständigem Austausch mit den Heimleitungen, hieß es.

Unterdessen sind auch in einem Erstwohnhaus für Flüchtlinge in der Otto-Röhm-Straße zwei junge Männer positiv auf Covid-19 getestet und umgehend isoliert worden, wie die Stadt mitteilte. Die Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gestellt worden.

Die Zahl der Covid-19-Infizierten in Darmstadt ist insgesamt weiter leicht gestiegen. Nach Angaben des Sozialministeriums gab es am Montag 159 bestätigte Fälle, fünf mehr als am Sonntag. 99 der Erkrankten sind bereits wieder genesen.