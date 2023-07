„Zwischen zwei Welten“: Über die Serie und ihre Autor:innen

Ich selbst bin in Deutschland geboren, meine Familie stammt aus Portugal. Meine Großeltern kamen mit meinen Eltern, die damals noch Kinder waren, im Zuge der Gastarbeiterbewegung nach Deutschland. In der Rente ist ein Teil meiner Familie in ihre Heimat zurückgekehrt. Wenn ich die Familie heute in Portugal besuche, ist es für mich gar nicht so leicht, den Ort als meine Heimat anzuerkennen oder Portugiesisch als meine Muttersprache. Dort bin ich eben keine „richtige“ Portugiesin. Umgekehrt bin ich für manche auch keine „richtige“ Deutsche, obwohl ich das Land schon immer als mein Zuhause empfunden habe. Und darüber geht es in einer meiner Folgen: Was macht es mit einem Menschen, sich keiner Nation und Tradition zugehörig zu fühlen? Mein zweites Thema widmet sich dem facettenreichen Leben, dass ein Migrationshintergrund so mit sich bringt: Wie funktioniert eine binationale und interkulturelle Beziehung?