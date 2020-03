Zwölf Corona-Infizierte im Kreis Bergstraße sind genesen

Foto: VRM

Die Zahl der Infizierten im Kreis Bergstraße ist aktuell noch überschaubar. Landrat Christian Engelhardt sowie seine beiden Kreisbeigeordneten stellten am Donnerstag die Statistik zu den Coronafällen vor. Demnach haben sich bisher 0,039 Prozent der Bergsträßer mit dem Virus angesteckt. Erfreulich ist auch die Zahl der Genesenen.

Am Donnerstagabend vermeldete der Kreis die aktuelle Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten: 123. Zwölf davon sind inzwischen wieder gesund. "Zwei Drittel der Erkrankten sind Männer, ein Drittel Frauen", erklärte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. 36,5 Prozent hätten sich mit dem Virus im Ausland angesteckt.

Das Durchschnittsalter der Erkrankten (Stand: 25. März) liegt bei 45 Jahren. Erfreulich: Sowohl in der Altersspanne 0 bis 15 Jahre und über 80 Jahre hat der Kreis noch keinen Coronafall zu berichten. 42,3 Prozent sind zwischen 16 und 40 Jahren alt, exakt genauso viele zwischen 41 und 60 Jahren, so Stolz. Von 61 bis 80 Jahren sind 15,4 Prozent erkrankt.

AKTUELLE FÄLLE Im Kreis Bergstraße gibt es 19 neue nachgewiesene Corona-InfektionsfälleInsgesamt sind damit 123 nachgewiesene Infektionsfälle bekannt. Das Gesundheitsamt informiert jeweils die ihm bekannten engen Kontaktpersonen. Auch diese werden in häusliche Quarantäne gestellt. (red)

Auffällig hoch ist der Anteil der Infizierten in Lampertheim. Darauf ging der Landrat gesondert ein. "Hier liegt der Durchschnitt bei 0,10 Prozent - damit hat sich jeder 1000. Bewohner angesteckt", sagte Christian Engelhardt. Er glaubt, dass der hohe Wert mit der Nähe zu Baden-Württemberg und den dortigen Winterferien zusammenhängen könnte. "Aber das ist nur eine Theorie", sagte der Landrat. Fakt ist: "Bei 70,6 Prozent der in Lampertheim wohnhaft Infizierten wurde ein Infektionsort im Ausland ermittelt." Bislang keinen Fall gibt es nur noch in Lindenfels. Die Zahl der Quarantänefälle werde nicht bekanntgegeben, so der Landrat.

Der für den Öffentlichen Personennahverkehr zuständige Kreisbeigeordnete Karsten Krug meinte, dass die Busse am Montag auf Ferienbetrieb umstellen. "Das bedeutet 25 Prozent weniger Angebot", sagte Krug, der auch für Flüchtlinge zuständig ist. "Bislang gibt es keinen Coronafall in einer Unterkunft", konnt er berichten.

Auf seiner Homepage hat der Kreis Bergstraße unter https://www.lieferservice-kreis-bergstrasse.de kürzlich eine Plattform für alle Lieferdienste des Kreises zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft eingerichtet. "Die wird sehr gut angenommen", teilte Landrat Engelhardt mit. Über 100 Unternehmen hätten sich bereits angemeldet. Er betonte aber, dass die Plattform für den Kreis nur eine temporäre Aufgabe während der Coronakrise sei. Etwas Ähnliches hat auch die Stadt Heppenheim zu bieten. In Kooperation mit der Wirtschaftsvereinigung Heppenheim hat sie eine digitale Plattform ("Hepprum online") erstellt, auf der der Einzelhandel, die Gastronomie und weitere Dienstleister aufgeführt sind. Von Osterdeko über Bücher und Fahrräder bis hin zu Lieferservices ist dort alles zu finden.

