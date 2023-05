Zyklon „Mocha“ wütet in Myanmar und Bangladesch

Zuletzt schien der Sturm in Bangladesch aber etwas an Geschwindigkeit verloren zu haben, sagte der örtliche Meteorologe Azizur Rahman. Das Risiko sei nun deutlich geringer als im Nachbarland Myanmar, in das sich das Zentrum des Zyklons verlagert habe. Trotzdem wurden in dem Land nach ersten Schätzungen mehr als 10.000 Häuser beschädigt, wie ein örtlicher Behördenmitarbeiter am Sonntagabend sagte. Zu Schäden in den Rohingya-Flüchtlingslagern gab es zunächst keine Informationen. In dem Land gab es am Sonntag auch keine Berichte von Toten im Zusammenhang mit dem Sturm.