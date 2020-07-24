Freitag, 24.07.2020 - 08:00
4 min
Angst und Abwertung: Chronisch Kranke in der Corona-Krise
Von Mara Pitz
Redakteurin Newspool
DJ4tMTIhVQR3YvOOqJq1p3DtZwNlZPOxMJ5eqPOGqTIzLJ5cMFOFnJAbqTIlVT1cqPOUpzS1MJ4hVREyoz4tLJVtMTyyp2IgVSEuMljtMTIgVTIlp3EyovOHLJptozSwnPOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhYPOmo2kfMJ4tLJkfMFOGL2wQiTkypvOcovOVMKAmMJ4tq2yyMTIlVTquoabtoz9loJSfVTEyovOIoaEypaWcL2u0VTWyp3IwnTIhYvOQo3WiozRgH2AbqKE6oJUQa25unT1yovO3nJHtpzIxqKccMKW0MFOYoTSmp2IhM3YQgfBsMJ4to2EypvOOLaA0LJ5xp2qyLz90MFOanJW0VTImVTEuoz4tozywnUDtoJIbpv4tEfB8pvOGqTIzLJ5cMFOFnJAbqTIlplOHo2AbqTIlVRAbpzymqTyhMFbtn8B2oz50MFOxLKZtoTIvMJ5mM2Izj6EbpzkcL2ttq2IlMTIhYvORnJHtZGLgnfBxnUWcM2HtH8B8MTuyp3AcovOfMJyxMKDtp2IcqPOxMKVtE2IvqKW0VTShVTIcozIlVUAyoUEyozIhVRqyMfBxj59epzShn2uynKDtqJ5xVUeQcTufqPOxMKA3MJqyovO6qKVtD29lo25uYIWcp2yeo2qlqKOjMF4tD2ulnKA0nJ5yVUElj6EaqPOmMJy0VToQiT5zVRcunUWyovOynJ5yVTiQiT5mqTkcL2uyVRWuqJAbp2AboTSaLJEypvOcovOmnJAbYPO3MJyfVTybpzHtozS0j7kloTywnTHtDJ9lqTRtoTIvMJ5mM2Izj6EbpzkcL2ttqzIlMJ5aqPO3LKVhVRS1L2ttnJulMFOBnJIlMJ5zqJ5eqTyiovOcp3DtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3DhVRcyMTIlVRyhMzIeqPOeLJ5hVUGQgzEfnJAbVTIhMTIhYt==
GzIvMJ4tj6EfqTIlMJ4tGJIhp2AbMJ4tM2IfqTIhVTAbpz9hnKAwnPOYpzShn2HfVRglMJWmpTS0nJIhqTIhYPOAMJ5mL2uyovOgnKDtp3EupzgyoFQQaTWypzqyq2ywnUDtqJ5xVSWuqJAbMKVtLJkmVTWyp29hMTIlplOaMJoQcTulMTI0VToQiUVtMJyhMJ4tp2Abq2IlMJ4tIzIloTS1MvO2o24tD292nJDgZGxhVRImVZB8LzIlpzSmL2u0VT5cL2u0YPOxLKAmVTEyoJ5uL2ttp2Abj6E0raIhM3A3MJymMFN0ZPODpz96MJ50VTEypvORMKI0p2AbMJ4traIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFOaMJwQgaWyov4tETIhoz9wnPOyoaEmqTIbqPOcovOxMKVtj7MzMzIhqTkcL2uyovORMJWuqUEyVT1cqUIhqTIlVTEypvOSnJ5xpaIwnljtLJkmVTuuozEyoTHtMKZtp2ywnPO1oFOynJ5yVR1cozEypzuynKDt4bPGVTI0q2RfVUqyoz4tF3WcqTyeMKVtMTIlVSAwnUI0rz1uj59hLJugMJ4tMTSzj7klVUOfj6ExnJIlMJ4fVTkyMTyaoTywnPOxnJHtHzymnJgiM3W1pUOyVUc1VTymo2kcMKWyov4=
HUWiMzImp29lVSWioTLtqzShVREcL2ftnZBxoUDtqz9hVUAioTAbMJ4tEz9lMTIlqJ5aMJ4tozywnUEmYvQvtW5RnJHtFJEyMFjtDKImM2ShM3AmpTIlpzIhVUc1oFOPMJympTyyoPOzj7klVZBRoUEypzHtMJyhraIzj7kbpzIhYPO3qKWxMFOuqKZtM3I0MJ4tE3YQiT5xMJ4tp2AbozIfoPO3nJIxMKVtqzIlq29lMzIh4bPpYPOmLJq0VTEypvOGo3ccLJkjp3ywnT9fo2qyVUIhMPOJnKcypUYQcUAcMTIhqPOxMKVtEaWuozgzqKW0MKVtE29yqTuyYIIhnF4t4bPrGJShVUAioTk0MFOeMJyhMFOynJ56MJkhMFOUpaIjpTHtqzIlLJ50q29lqTkcL2ttoJSwnTIhVUIhMPOuqKAapzIhrzIhYhXNaPORnJImVUsQiUWxMFOypaA0MJ5mVUc1VSA0nJqgLKEcp2yypaIhM2IhVToQiTulMJ4tqJ5xVUc3MJy0MJ5mVTEuraHfVTEup3ZtMTSmVSWcp2yeolOuqJAbVToQiUVtFfB8ozqypzHto2EypvOaMKA1ozEyVSOypaAiozIhVUIhqTIlp2Abj6E0raDtq8B8pzEyYPOmolO2LJ4tETywnl4tDKIwnPjtMTSmplOcovOAMJEcMJ5vMKWcL2u0MJ4tqz9lVTSfoTIgVUc1VRWyM2yhovOxMKVtHTShMTIgnJHtqz9hVBXNaxAipz9hLKEiqTIhVT1cqPOJo3WypzglLJ5eqJ5aMJ7vtWjtM2ImpUWiL2uyovO3qKWxMFjtp2yynUDtMTIlVSOmrJAbo2kiM2Htn3WcqTymL2thVREyoz4tp28tn8B2oz5yVTEypvOSnJ5xpaIwnlOyoaEmqTIbMJ4fVTEup3ZtGJIhp2AbMJ4tLKImVSWcp2yeo2qlqKOjMJ4topB2M2kcL2uypaqynKAyVBXNazS1L2ttp2/vtWjtM2ImqT9lLzIhVUsQcUWyov4t4bPrETyyp2IlVRIcozElqJAeVUsQcUWyVUMypzkyqUcyozGvtWjfVTIloZBxqKEypaDtMTIlVSOmrJAbo2kiM2HhVREypvOhMKI0pzSfMKWyVRS1p2ElqJAeVBXNazShVUIhMPOgnKDtD29lo25uVSMypaA0o3WvMJ5y4bPpVUAynFOvMKAmMKVh
H2Abo24tMJyhMFOSpziQcTk0qJ5aVTWlnJ5aqPOxMJ4tDzk1qUc1L2gypaAjnJIaMJjtMUIlL2uynJ5uozEypt==
DKIwnPOGnKWeLFOGL2ugnJE0VTuuqPOynJ5yVTAbpz9hnKAwnTHtF3WuozgbMJy0BvORnJHtZmDgFfBxnUWcM2HtoTIcMTI0VUAynKDtnJulMKVtF2yhMTuynKDtLJ4tETyuLzI0MKZtIUyjVQRhVRyhVTybpzIgVRWypaIzVTSfplOCozkcozHgHzIxLJg0MKIlnJ4tMTyyp2IlVScynKE1ozptnTS0VUAcMFO0j6EaoTywnPOgnKDtF29goJIhqTSlMJ4tLKIzVUAirzyuoTIhVR1yMTyyovO3nJHtEzSwMJWio2ftraHtqUIhVBXNxlOhnJAbqPOcoJ1ypvOfMJywnUDfVTSfplOPMKElo2MzMJ5yYvQvtW5KMJ5hVTywnPOgLJ5wnTHtrayhnKAwnTIhVRgioJ1yoaEupzHtj7kvMKVtIT90MFOuqKZtMTIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFOfMKAyYPOzpzSaMFOcL2ttoJywnPOmL2uiowbtFTSvMJ4tq2ylVTgynJ4tHzIwnUDtraHtoTIvMJ4/4bPpVR1ynUWgLJkmVUGQcTqfnJAbVT1cp3A0VUAcMFOcnUWyovOPoUI0raIwn2Ilp3OcMJqyoPO1ozDtp3OlnKE6qPOmnJAbVTWynFOPMJEupzLtFJ5mqJkcov4tEJyhVSGQcUAwnTAbMJ4toJy0VTEyovOhj7M0nJqyovOIqTIhp2yfnJIhVTymqPOcnUVtp3GQcT5xnJqypvOPMJqfMJy0MKVt4bPGVTSvM2ImMJuyovOxLKMiovOzj7kbpaDtp2yyVTIcovOaLJ56VT5ipz1uoTImVRkyLzIhYvQvtW5YMJyhVR1yoaAwnPO3j7klMTHtMTIhn2IhYPOxLKAmVTywnPOepzShnlOvnJ7vtWjfVUAuM3DtMTyyVTc1ozqyVRMlLKHtLKImVRwQiUE0MJ5vMKWaVTWynFOKMKE6oTSlYvOAMJ5mL2uyovOcovOcnUWyoFOyozqmqTIhVSIgMzIfMPQvtWZtp29aLKVtnJulVRMlMKIhMPQvtWZtqzIlM2Imp2IhVTygVRSfoUEuMlOiMaDfVTEup3Ztp2yyVREcLJWyqTyeMKWcovOcp3DhVBXNaxEuplQQcT5xMKW0VTSvMKVtozywnUEmVTEupzShYPOxLKAmVTImVTIcozHtMKWhp3DtraHtozIboJIhMTHtF3WuozgbMJy0VTymqP7vtWj=
I2IfL2uyVRMioTqyovOQo3McMP0kBFOzj7klVUAcMFObj6E0qTHfVTEupfB8LzIlVTuypaWmL2u0VTS1L2ttnJ4tMTIlVRMuL2u3MJk0VT5iL2ttIJ5ynJ5cM2gynKDhVSMcMJkyplOmMJxtoz9wnPOhnJAbqPOypzMipaAwnUDhVBXNaxSvMKVtp2Abo24tLzIcVTIcozIlVT5ipz1uoTIhVRIln8BxoUE1ozptM2Ilj6E0VT1ynJ4tLJ5mo25mqTIhVTq1qPOynJ5aMKA0MJkfqTIlVRWfqKE6qJAeMKVtqfB2oTkcMlOxqKWwnTIcozShMTIlYPO3MJyfVTEypvOYj7MlpTIlVT1cqPOxMKVtFJ5zMJg0nJ9hVTWyp2Abj6EzqTyaqPOcp3DtqJ5xVTEuplOWoaA1oTyhVT5cL2u0VT1ynUVtq2yln3GvtWjfVTIln2mQcUW0VSAwnT1cMUDhVRIhqTqfMJymMJ4tMTyyVSqypaEyVZB8LzIlVTIcozIhVTmQcT5aMKWyovOnMJy0pzS1oFjtn2ShovOxLKZtGTShM3cynKEmL2wQcTEyovO3nJHtH2Ibp3GQgaW1ozqyovOiMTIlVRSgpUI0LKEco25yovOvMJsQiT5mqTyaMJ4h
DKIwnPOQnUWiozyeMKVfVTEcMFOmL2uiovOfLJ5aMFOgnKDtnJulMKVtEKWepzShn3IhMlOfMJWyovjtMfB8nTkyovOmnJAbVTE1pzAbVTEuplOhMKIupaEcM2HtIzylqKZtqzIlqJ5mnJAbMKW0YvORLKZtoTIaMJ4tq2ymp2Ihp2AbLJM0oTywnTHtDzIzpzSaqJ5aMJ4tozSbYPO3nJHtEz9lp2AbMKVtHz9fMvO2LJ4tETywnlOypzgfj6ElqQbt4bPrGJy0qTHtGpBxpabtq2SlMJ4tGJIhp2AbMJ4tLKImVTEyovOmo2qyozShoaEyovOFnKAcn29apaIjpTIhVUEuqUCQcTAboTywnPOyqUquplQQcT5ap3EfnJAbMKVtqJ5xVTEcMKZtn29lpzIfnJIlqTHtoJy0VTI0q2SmVUA0j6Eln2IlMJ0tEKWfMJWyovO2o24tpUA5L2ucp2AbMJ0tH3ElMKAmVTI0q2RtqzyypvOKo2AbMJ4tp3QQcUEypv7vtWj=
Hz9vnJ4tDzy0qTkcozqypvOmL2uynJ50VTEuVTIcozHtDKImozSboJHtraHtp2Icov4tETIlVQV0YHeQcTulnJqyVTkynJEyqPOmMJy0VT1ynUVtLJkmVUcynT4tFzSbpzIhVTShVRk1pUImVTIlrKEbMJ1uqT9xMKZfVTIcozIlVRS1qT9coJ11ozIln3Wuozg1ozpfVTWynFOxMKVtn8B2paOypzIcM2IhMFOOLaqynUWmqT9zMzHtFTS1qPjtE2IfMJ5eMFOiMTIlVR9lM2ShMFOuozqlMJyzMJ4hVRWcqUEfnJ5aMKVtozygoKDtqZBxM2kcL2ttGJIxnJguoJIhqTHfVTEcMFOmMJyhVZB8LzIlLJg0nKMyplOWoJ11oaA5p3EyoFOcovOGL2uuL2ttnTSfqTIhYt==
EJyhMFOSoaEmL2uynJE1ozptM2IaMJ4tMTyyVRglLJ5enTIcqPjtMfB8pvOxLKZtGTIvMJ4=
DJg0qJIfoPOmMJxtMKVtM3I0VTIcozqyp3EyoTk0VUIhMPOfMJyxMFOeLKIgVUIhqTIlVSA5oKO0o21yovO3nJHtE2IfMJ5ep2AboJIlrzIhYvQvtW5WL2ttrfBxnTkyVT1cL2ttMTRtnKWaMJ5xq2yyVT5cL2u0VTEuraKvtWjfVUAuM3DtMKVtLKIzVTEcMFOTpzSaMFOhLJAbVTEypvOFnKAcn29apaIjpTHhVR5uqZB8pzkcL2ttp2IcVTyboFOvMKq1p3A0YPOxLKAmVTIlVTqyMfBxnUWxMKEypvOcp3DtLJkmVTShMTIlMF4t4bPrFJAbVTuuLzHtLJWypvOmL2uiovO2o3VtFzSbpzIhVTIhqUAwnTyyMTIhYPOgnJAbVTqyMTShn2kcL2ttp28tq2IhnJptq2yyVT3QgzqfnJAbVT1cqPOgMJyhMKVtF3WuozgbMJy0VUc1VTWyp2Abj6EzqTyaMJ7vtWjfVTIln2mQcUW0VTEypvORLKWgp3GQcTE0MKVhVBXNayIhMPOgnKDtD29lo25uVT1uL2uyVTywnPOxLKZtnzI0raDtM2IhLKImol7vtWj=
FTyhqTIlVTEcMKAypvOVLJk0qJ5aVUA0MJAeqPOynJ4t4bPrE3W1ozEjnZBxoz9gMJ4tqJ5mMKWypvODp3ywnTKvtWjfVUqcMFOFo2kzVUMuovORnJAeVTIloZBxqKEypaD6VBXNayqcpvOmqUWyLzIhVT5uL2ttH2ywnTIlnTIcqPO1ozDtF29hp2ymqTIhrvO1ozDtMTSvMJxtnTyfMaDtqJ5mVTEypvOmo2qyozShoaEyVRqfLKIvMFOuovOxnJHtM2IlMJAbqTHtI2IfqP4tGTIcMTIlVUWyMTIhVUqcpvO1oaZtqTS0p8BxL2ufnJAbVTEcMFOKMJk0VUAwnZB2ovO1ozDtMTIhn2IhYPOxLKAmVUIhplO3LJulp2AbMJyhoTywnTIlVTSfplOuozEypzIhVTq1qTHtETyhM2HtpTSmp2yypzIhVBXNxlOmo25mqPOaj6EvMFOyplOhnJIgLJ5xMJ4fVTEypvOZo3E0olOmpTyyoTIhVUsQiUWxMFQvtWZtqJ5xVUAwnTkyL2u0MFORnJ5aMFO3LJulp2AbMJyhoTywnTIlVTShMTIlMJ4traImqT/Qa2IhYhXNaN==
I2SlqJ0tp28tqzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tD29lo25uVTSfplQvtW5Dpz9voTIgVTEypvOuozEypzIh4bPpVTEupaA0MJkfMJ4fVTEupfB8LzIlVTuuqPOmnJAbVSA0MJMuozyyVSWcL2u0MKVtqzyyoTHtE2IxLJ5eMJ4tM2IgLJAbqPQvtWZtLKIwnPjtq2IcoPOxnJHtAQxgFfBxnUWcM2Htp2IfLaA0VTSfplOOp3EboJS0nJgypzyhVRuiL2ulnKAcn29jLKEcMJ50nJ4tnKA0YvOALJ4tqzIlp3IwnTHtMTSgnKDfVTEcMFOynJqyozHtH3EypzWfnJAbn2IcqPO2o24tp2ywnPO3MJq6qKAwnTyyLzIhYvQvtW5WL2ttnTSvMFOmL2uiovOgMJuloJSfplOaMKAynTIhYPOxLKAmVT1ynJ5yVSEiL2u0MKVtp2IbpvOhLJttLJ0tIT9xVTymqP7vtWj=
D2ulnKA0nJ5yVUAyoTWmqPOvoTywn3DtraI2MKWmnJAbqTkcL2ttnJ4tMTyyVSc1n3IhMaDhVSc3LKVtn8B2oz50MFOmnJHtoJy0VTIcozIgVRS0qTImqPOxMKVtH2AbqJkyVTMypz5voTIcLzIhYvORo2AbVTEuplO3nJkfVTEcMFOUrJ1hLKAcLKA0nJ4tLKIzVTgynJ5yovOTLJkfYvOGL2uiovOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tGJ9hLKEyovjtLJkmVTEcMFOYoTSmp2IhVUEuM2I3MJymMFO1ozDtnJ4tn2kynJ5yovOUpaIjpTIhVUc1p2SgoJIhqUWuMzIhYPOvMKA1L2u0MFOmnJHtMTIhVSIhqTIlpzywnUDt4bPGVT1cqPOynJ5ypvOTEyNlYH1up2gyYPOxnJHtp2yyVUOuqKAyozkiplO0paIaYvOXMKE6qPOgLJAbqPOmnJHtp2ywnPOzj7klVT1ynUVtFJ5zMJg0nJ9hp3AwnUI0rvOmqTSlnl4tFJulMFOJo3WmL2ufj6EaMFOzj7klVTIcovOypaqynKEypaEyplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOuovOGL2u1oTIhVTuuqPOmnJHtnJ4tMJyhMJ0tDaWcMJLtraImLJ1gMJ5aMJMup3A0VBXNxlOSoKOzj6EhM2IlBvOVMKAmMJ5mVRg1oUE1p21cozymqTIlVRMlLJ5eVRkipaE6Yt==
Xx5uoJHtqz9hVTEypvNtHzIxLJg0nJ9hVTqyj6EhMTIlqN==