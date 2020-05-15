Freitag,
15.05.2020 - 08:00
2 min
Arztkolumne: Praxisalltag mit Maske
In der Praxis unseres Autors gelten seit Corona andere Regeln. Der Mediziner berichtet, was selbst für ihn noch kurios ist.
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Aus der Praxis Autor Dr. Bernhard Lenhard ist Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin. Er berichtet im Wechsel mit der Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin Dr. Soraya Seyyedi über aktuelle Fälle.
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