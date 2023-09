Babys schlafen anders als wir: Das sollten Eltern wissen

Aber auch die anderen Schlafzustände der Babys ändern sich. Wechselt das Neugeborene anfangs nur zwischen zwei Schlafzuständen, dem REM-Schlaf und dem Tiefschlaf, lernt es ab etwa drei Monaten weitere Schlafstadien kennen. Vier Schlafphasen durchläuft ein Erwachsener pro Nacht. Bei den ersten beiden handelt es sich um Schlafzustände, in denen wir leicht geweckt werden können. In der dritten Phase schlafen wir am tiefsten, in der vierten erleben wir den REM-Schlaf und träumen viel. Der Schlaf erwachsener Personen folgt stets dieser Chronologie. Für Babys läuft die Nacht anders ab: Sie beginnen die Nacht oft mit dem REM-Zyklus. Erst im Alter von fünf Jahren ähnelt die Abfolge der Schlafstadien jener Erwachsener.