Freitag,
10.07.2020 - 08:00
3 min
Bella Italia: Vom Tellerwäscher zum Chemiemeister
1980 verließ Adriana Heides Vater seine Heimat Sizilien - im Kopf einen entscheidenden Satz seiner „Mamma“.
Von Adriana Heide
Digitalreporterin
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