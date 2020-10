Calisthenics-Parks – die Renaissance der Trimm-dich-Pfade

REGION - 50 Jahre ist es nun her, als die bundesdeutsche Regierung die Bevölkerung mit der groß angelegten Trimm-dich-Kampagne zu mehr Bewegung animierte. Im Zuge des Wirtschaftswunders der 1950er und 1960er Jahre hatte bei den Deutschen nämlich nicht nur der Wohlstand, sondern auch der Bauchumfang zugenommen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, setzte man damals unter anderem auf die Installation von Trimm-dich-Pfaden.

2020 sind diese zwar immer noch vorhanden. Allerdings zieht es die Sportler mittlerweile statt in den Wald vermehrt in die Stadt. Der Grund: Dort gibt es moderne Outdoor-Fitnessanlagen, sogenannte Calisthenics-Parks. Wie ein solcher Park aussieht, was dort – auch in Zeiten von Corona – alles möglich ist und wo die besten Parks im Verbreitungsgebiet zu finden sind, erfahren Sie in dieser Multimedia-Story. [plus-Inhalt]