Coronagefahr im Flieger: Wieso der Mittelsitz frei sein soll

Mit diesen künstlichen Passagieren erforschen Wissenschaftler die Aerosol-Verbreitung in Flugzeugen. Foto: DLR

Ein leicht mulmiges Gefühl mag derzeit so manchen beschleichen, wenn er seine nächste Reise plant: Wie viel Abstand ist in Bussen, Bahnen und Flugzeugen sinnvoll, um das Risiko einer Infektion mit Covid-19 klein zu halten?

"Wie weit werden also Aerosole getragen, die vielleicht voller Viren stecken, wenn in Reihe 13 einer hustet", fragt sich Andreas Dillmann nicht nur mit Blick auf eine mögliche eigene Reise. Leitet er doch das Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR in Göttingen, das genau solche Fragen beantworten möchte.

Weil direkte Untersuchungen an Infizierten oft schwierig sind und Rückschlüsse aus Tierversuchen häufig keine eindeutigen Antworten liefern, müssen die Forscher die Übertragungswege meist mithilfe bekannter Infektionen rekonstruieren. "Ein wesentlicher Übertragungsweg sind winzig kleine Tröpfchen, die ein mit Sars-CoV-2 infizierter Mensch beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt", fasst Virologin und Immunbiologin Melanie Brinkmann von der Technischen Universität und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig die bisherigen Erkenntnisse zusammen. Diese Tröpfchen werden von der Schwerkraft relativ rasch zu Boden gezogen, weiter als 1,50 bis 1,80 Meter kommt der Erreger auf diesem Weg kaum. Beim Husten und Niesen können diese Tröpfchen allerdings viel weiter geschleudert werden. Deshalb sollte man in seine Armbeuge niesen oder husten.

Neben den Tröpfchen spielen

Aerosole eine Rolle

Eine Reihe von Ereignissen zeigt aber, dass neben solchen Tröpfchen-Infektionen in geschlossenen Räumen auch noch die erheblich kleineren Aerosole eine Rolle spielen, die kleiner als ein zweihundertstel Millimeter sind. Je länger und enger ein Mensch mit einem Infizierten Kontakt hat, der das Virus ausscheidet, umso eher steckt er sich an.

Einen solchen engen und langen Kontakt aber haben viele Menschen ungewollt häufig im öffentlichen Personenverkehr. Hustet, niest oder spricht ein Infizierter dann auf einer längeren Reise im Zug oder im Flugzeug, steigt für die Passagiere in seiner Nähe die Infektionsgefahr. Wie weit die Tröpfchen oder Aerosole dabei fortkommen, wollen die Forscher am DLR nun herausfinden. In Laborexperimenten wollen die Experten sehen, wie sich Tröpfchen und Aerosole, die Sars-CoV-2 oder auch andere Erreger enthalten können, in einem Flugzeug oder in der Bahn verteilen.

"Wir untersuchen ja bereits seit 25 Jahren die Strömungen in Flugzeugen und Eisenbahn-Wagen", sagt DLR-Forscher Andreas Dillmann. Nur achteten die Wissenschaftler bisher vor allem auf die Wirtschaftlichkeit und auf den Komfort für die Passagiere. So gibt es zum Beispiel Lüftungssysteme, die an der Decke die aufgewärmte und verbrauchte Luft aus der Kabine abführen und am Boden gleichzeitig frische und kühle Luft einströmen lassen. In Flugzeugen kommt die frische Luft dagegen oft von oben. Und das nicht nur aus Düsen, die jeder Passagier für sich einstellen kann, sondern bisweilen auch aus einer mit vielen Löchern perforierten "Rieseldecke", die einen gleichmäßigen, langsamen Luftstrom ermöglicht. Aus manchen Zügen wiederum kennen die Fahrgäste Lüftungsschlitze an den Fenstern, aus denen im Winter Heizungsluft nach oben fließt.

Um diese Lüftungssysteme zu untersuchen, bauen die DLR-Forscher nicht nur Abschnitte von Flugzeug-Kabinen und Eisenbahn-Großraumwagen samt Sitzen und Gepäckablagen nach, sondern platzieren dort auch Passagiere und deren Taschen. Diese Fahrgäste bestehen manchmal durchaus aus Fleisch und Blut, oft aber handelt es sich um eigens dafür entwickelte Dummys aus künstlichem Material. Kleine Elektroheizungen bringen die Körperteile dieser Imitate auf ähnliche Temperaturen wie ein lebender Mensch: "Kopf und Brust sind also ein wenig wärmer, an Füßen und Hände liegt die Temperatur dagegen niedriger", erklärt Andreas Dillmann. Und natürlich atmen diese Dummys auch. "Dafür haben wir einen Kolben eingebaut, der Luft in ähnlichen Mengen wie ein Mensch beim Atmen ausstößt", schildert Claus Wagner die dahintersteckende Technik.

In sechs Sitzreihen zu je zwei Sitzpaaren, zwischen denen der Mittelgang eines Hochgeschwindigkeitszuges verläuft, sitzen im Göttinger DLR-Labor dann 24 Dummys. Einer davon stößt mit seiner technischen Kolbenatmung aber nicht nur bei jedem Atemzug einen bis eineinhalb Liter Luft aus, sondern auch noch beigemischte Tröpfchen und ein Spurengas. Mit Kameras und Sensoren messen die Forscher dann, wie sich diese Tröpfchen und das Spurengas in der Kabine verteilen. Die gleichen Untersuchungen laufen auch in einem Computermodell, das die Verhältnisse in einem Zug-Abschnitt oder in einem Teil einer Flugzeug-Kabine simuliert. "Ähnlich wie Zigarettenrauch schweben dort die Aerosole in der Luft und wir können beobachten, wie sie langsam verdunsten und kleiner werden", schildert Andreas Dillmann die Experimente.

So können die DLR-Forscher im Computermodell und in den nachgebauten Kabinen untersuchen, wie sich die Ausbreitung dieser Tröpfchen aus dem Mund von Dummys oder auch von echten Menschen verändert, wenn die in vielen Ländern geltende Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter auch in Flugzeugen und Bahnen umgesetzt wird. Das könnten dann etwa halb gefüllte Züge sein, in denen sich die Passagiere gleichmäßig im Wagen verteilen. Airlines könnten zum Beispiel den Mittelsitz freilassen. "Dabei können wir allerdings kein Infektionsrisiko, sondern nur das Verhalten der Tröpfchen und Aerosole beobachten", betont DLR-Forscher Claus Wagner.

Bis die ersten Ergebnisse der in enger Kooperation mit der Deutschen Bahn gerade beginnenden Versuche vorliegen und die Wissenschaftler daraus ein an Sars-CoV-2 und ähnlich übertragene Infektionen angepasstes Lüftungskonzept entwickeln können, behelfen sich Fluggesellschaften, Bahnunternehmen und Reisebusse sowie der öffentliche Personen-Nahverkehr mit der Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen und die Abstandsregel zu Fremden nach Möglichkeit einzuhalten.

Eine Garantie, den Mittelsitz freizuhalten oder Busse und Bahnen nur zum Teil zu besetzen, möchten die Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht geben.

Aber vielleicht reicht ja bereits der Mund-Nasen-Schutz, der nach den Regeln der Verkehrsbetreiber auch aus einer Alltagsmaske bestehen kann, die viele Europäer inzwischen ohnehin besitzen? Die Wirkung einer solchen Maske können die DLR-Forscher natürlich simulieren, indem sie ihren Dummys Masken aufsetzen. Nur liegen diese Ergebnisse leider noch nicht vor. Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin (TUB) hat die Wirksamkeit solcher Masken dagegen bereits gezeigt. Und zwar in Computersimulationen, in denen die TUB-Forscher zum Beispiel 3,5 Millionen Berliner oder 1,5 Millionen Münchner zu Bushaltestellen oder S-Bahn-Stationen laufen, in U-Bahn-Abteilen sitzen, sowie mit dem Fahrrad oder im Auto zur Arbeit, zu einem Fußballspiel oder zu einem Konzert fahren lassen. So wissen die Forscher, wie viele Menschen wie lange in einem Bus, in der U-Bahn oder in einem Klassenzimmer zusammensitzen. Da sie auch die Größe der Räume oder Verkehrsmittel kennen, können sie im Modell das Infektionsgeschehen in einer ganzen Stadt oder Region simulieren und das Risiko einer Ansteckung mit dem Geschehen in der realen Welt kalibrieren. "Wenn wir in diesen Computermodellen das Risiko einer Infektion mithilfe von Alltagsmasken oder medizinischen Masken verringern, stecken sich jeweils entsprechend weniger simulierte Menschen als ohne einen solchen Schutz an", fasst Kai Nagel die Ergebnisse dieser Computerrechnungen zusammen. Selbst mit Alltagsmasken verringern sich so die Infektionen sehr stark.

Dabei reduziert der TUB-Verkehrswissenschaftler die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit einer Alltagsmaske in seinem Computermodell aus gutem Grund gerade einmal auf die Hälfte: "So kommen beim Niesen durch eine dreilagige OP-Maske praktisch keine größeren Tröpfchen durch, während eine Baumwollmaske mit einer Lage schon noch einige Tröpfchen durchlässt", erklärt HZI-Virologin Melanie Brinkmann. "Und die noch kleineren Aerosole hält der Mund-Nasenschutz ohnehin nur zum Teil zurück", ergänzt Bernhard Fleckenstein, Virologe von der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) in Erlangen. Die Alltagsmasken reduzieren so das Infektionsrisiko zwar durchaus, bieten aber keinen vollständigen Schutz. Dabei gilt: Je mehr Lagen Stoff die Luft filtern, umso besser ist die Wirkung.

Wie halten es die Wissenschaftler mit Reisen?

Nehmen die Passagiere beim Essen und Trinken ihre Maske ab, entfällt der Schutz sogar ganz. "Das Freihalten des Mittelsitzes im Flugzeug wäre daher durchaus sinnvoll", überlegt Bernhard Fleckenstein. Für seine Kollegin Melanie Brinkmann stellt sich diese Frage weniger, weil sie ohnehin nur selten in ein Flugzeug steigt. "Ich würde derzeit auch auf Bahnfahrten lieber verzichten, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind", ergänzt die HZI-Forscherin. Und auch Kai Nagel überlegt, ob er bei einer anstehenden längeren Reise nicht zum ersten Mal seit Längerem nicht doch wieder das Auto nehmen sollte. Gute Nachrichten für Fluggesellschaften, Bahnunternehmen, Fernreisebusse und den öffentlichen Personennahverkehr sind das nicht.