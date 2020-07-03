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Freitag, 03.07.2020 - 08:00
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Der Coach im Rollstuhl sagt: Keiner soll im Konjunktiv leben

Christof Luckas aus Köngernheim (Rheinhessen) leidet an Muskelschwund. Erst verfluchte er seine Krankheit. Heute sieht er sein Schicksal als Chance, sich und anderen zu helfen.

Von Aufgezeichnet von Claudia Minner
Er gibt wieder Gas: Christof Luckas unterwegs in rheinhessischer Flur. Foto: C. Luckas

Er gibt wieder Gas: Christof Luckas unterwegs in rheinhessischer Flur. (Foto: C. Luckas)

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Er gibt wieder Gas: Christof Luckas unterwegs in rheinhessischer Flur. Foto: C. Luckas

Er gibt wieder Gas: Christof Luckas unterwegs in rheinhessischer Flur. Foto: C. Luckas

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