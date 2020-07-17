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Freitag, 17.07.2020 - 08:00
5 min

Der Gepardenmann – Matteo Barfuss lebt mit den Wildtieren

Der Abenteurer aus Sinsheim hat die schnellsten Raubkatzen der Welt auf allen Vieren durch die Serengeti begleitet. Seine Filme sind ein Appell, die Natur Afrikas zu bewahren.

Von Simon Michaelis
Matteo Barfuss kommt den Geparden sehr nahe – bislang haben ihn die Raubkatzen als Begleiter akzeptiert. Foto: Matteo Barfuss

Matteo Barfuss kommt den Geparden sehr nahe – bislang haben ihn die Raubkatzen als Begleiter akzeptiert. (Foto: Matteo Barfuss)

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