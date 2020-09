Der Wald in der Klimakrise: So könnte er gerettet werden

Der Lennebergwald bei Mainz. Die Trockenheit setzt den Wäldern zu. (Foto: Justus Hamberger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Fast die Hälfte der Fläche von Hessen und Rheinland-Pfalz sind mit Wald bedeckt. In Deutschland ist der Waldanteil an der Gesamtfläche immerhin ein Drittel, also 11,4 Millionen Hektar. Deutschlands flächenmäßig größtes Bundesland Bayern ist gerade einmal 7 Millionen Hektar groß.