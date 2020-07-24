Freitag, 24.07.2020 - 08:00
6 min
Deutschlands ungewöhnlichster Diakon - Biker voller Tattoos
Von Monika Nellessen
Zentrale Reporterin VRM
FTIlpvOTqJAbpljtq2yyVUMcMJkyVSEuqUEio3ZtnTSvMJ4tH2yyCj==
H2Abq2yypzyaVUc1VUAuM2IhYPOyplOaMJu0VTcuVTSfoTImVTyhMJyhLJ5xMKVtj7kvMKVfVUAiraImLJqyovOynJ4tE2ImLJ10n3Ihp3E3MKWeYvOWL2ttnTSvMFOfLJ5aMFOaMKeQgzqypaDfVT1cL2ttqZBxqT93nJIlMJ4traHtoTSmp2IhYPO1ozDtoJywnPOaMJMlLJq0BvOUMJu0VTEuplOcovOgMJyhMJ0tDzIlqJL/
ETShovObLJWyovOGnJHtFzRtM2ImLJq0Yt==
DJkmoljtnJAbVTuuLzHtqz9lp2ywnUEcMlOuozqyMzShM2IhYPOypaA0VTquLvOyplOxnJHtIP1GnTylqP1UpzIhrzHfVT51ovOcp3DtMKZtMTyyVRuyoJGQcUWgMJjgE3WyoacyYvOWL2ttq8B8pzEyVT1cpvOeMJyhMFOVLJ5xYFOiMTIlVRqyp2ywnUEmqZBxqT93nJIlqJ5aMJ4toJSwnTIhVTkup3Ayov4tEKZtM2yvqPOdLFOAo21yoaEyVTyhVT1ynJ5yoFORnJIhp3DfVUqiVSEuqUEio3Ztj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqUZtraHtp3IwnTIhVTuuLzIhYPOvMJxtDzImqTS0qUIhM3AaMKAjpfBxL2uyovO6qJ0tDzIcp3OcMJjhVREuVTymqPOyplOuozqyoJImp2IhYPOfLJ5aj6EloJIfnJptqJ5xVTuiL2uaMKAwnTkip3AyovO6qFOeo21gMJ4h
I2SmVUqupvOWnUVtMKWmqTImVSEuqUEiom8=
ETSmVUqupvOgMJyhVRgiozMcpz1uqTyioaAmpUW1L2t6VBXNaxIcozIlVUElLJqyVTEyplOOozEypzIhVRkup3DhVSAiVUqypzEyqPOWnUVtMTSmVRqyp2I0rvOQnUWcp3EcVTIlMfB8oTkyohXNaP4tDKImVTEyoFOULJkuqTIlLaWcMJLhVREuplOmqTIbqPOdMKE6qPOuqJLtoJIcozIgVTkcozgyovOCLzIlLKWgYvOOoTjtoJIcozHtIZBxqT93nJIlqJ5aMJ4tp2yhMPOUoTS1LzIhp2Wyn2IhoaEhnKAmMF4=
ZUR PERSON
Rainer Fuchs, geboren 1973 in Nürnberg, ist Diakon der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. In der Biker-Szene ist der Besitzer einer BMW R100R als „Reverend Ray Fox“ bekannt.
Fuchs war in der Jugendarbeit tätig, bevor er 2016 in München-Giesing ein Pilotprojekt der Landeskirche zur Öffnung der Gemeinden und gegen Kirchenaustritte übernahm. Unter dem Motto „Anpacken, nicht einpacken“ knüpfte er Kontakte zu Kirchenfernen und initiierte soziale Projekte. Aufgrund seiner Erfolge wurde der verheiratete Vater einer Tochter 2019 Studienleiter an der Gemeindeakademie der evangelischen Kirche in Bayern.
Über sein Leben und seinen Glauben hat Fuchs ein sehr lesenswertes Buch geschrieben: Gott geht unter die Haut. Herder, 223 Seiten, 20 Euro. Mehr im Internet unter bruderfuchs.de
Fuchs war in der Jugendarbeit tätig, bevor er 2016 in München-Giesing ein Pilotprojekt der Landeskirche zur Öffnung der Gemeinden und gegen Kirchenaustritte übernahm. Unter dem Motto „Anpacken, nicht einpacken“ knüpfte er Kontakte zu Kirchenfernen und initiierte soziale Projekte. Aufgrund seiner Erfolge wurde der verheiratete Vater einer Tochter 2019 Studienleiter an der Gemeindeakademie der evangelischen Kirche in Bayern.
Über sein Leben und seinen Glauben hat Fuchs ein sehr lesenswertes Buch geschrieben: Gott geht unter die Haut. Herder, 223 Seiten, 20 Euro. Mehr im Internet unter bruderfuchs.de
JzyyoJkcL2ttqJ5aMKsQgzuhoTywnP4tI2IfL2uyVSGQcUEiq2yypaIhMlOcp3DtFJuhMJ4tLJ0tq2ywnUEcM3A0MJ4/
FTyypvOuqJLtMTIgVSIhqTIlLKWgYPOxnJHtp2yyLzIhVSqypzgyVTEypvOPLKWgnTIlrzyan2IcqQbtE2IzLJ5aMJ5yVTWyp3IwnTIhYPORqKWmqTyaMFO0pfBxozgyovjtF3WuozgyVTuynJkyovjtFUIhM3WcM2Htp3OynKAyovjtEaWyoJEyVTWynTIlLzIlM2IhYPOHo3EyVTWyp3EuqUEyovjtGzSwn3EyVTWyn2kynJEyov4tETSmVTMup3A0VSMcMJkyplO6qKAuoJ1yovjtq2SmVTywnPOuqJLtMTIgVRiQgaWjMKVtnTSvMFO1ozDtq2SmVT1cL2ttoJy0VT1ynJ5ypvOYnKWwnTHtqzIlLzyhMTI0Yt==
H2yyVUqupzIhVTElMJxtFzSbpzHtoTShMlOuoUZtETyun29hVUc1p3GQcT5xnJptMfB8pvOUMJ1ynJ53MKAyozSlLzIcqPOcoFOAj7khL2uhMKVtDKWvMJy0MKW2nJIlqTIfVRqcMKAcozphVSqcMFOlMJSanJIlMJ4tMTyyVRkyqKEyVTS1MvOWnUVtDKImp2IbMJ4/
ETIlVZBpLzIlpzSmL2u1ozqmMJMzMJg0VTymqPOynJ4tMJAbqTIlVRWioaImYvOWL2ttq2yln2Htp28tnTIlpzkcL2ttqJ52MKWxj6EwnUEcMl4tI2IhovOgLJ4toJywnPOmnJIbqPjtn29goKDtoJShVTS1MvO2nJIfMFOUMJEuozgyovjtLJWypvOhnJAbqPOxLKWuqJLfVTEup3ZtnJAbVREcLJgiovOvnJ4tqJ5xVToQiUVtMTyyVRMlo2uyVRWiqUAwnTSzqPOmqTIbMFO1ozDtLaWyoz5yYvORnJHtnJ50MJ5mnKMmqTIhVSAyMJkmo3WaMJgioaEun3EyVTuuLzHtnJAbVTS1j59ypzuuoTVtMTIlVRqyoJIcozEyYvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTElLKKQa2IhVUAcozDfVTuuLzIhVTIcovO1ozqfLKIvoTywnTImVSWyMTHgVUIhMPOTpzSaMJWyMZB8pzMhnKZh
I2IfL2uyVRMlLJqyVTgioJ10VTSgVTwQcUIznJqmqTIhCj==
GKImplOgLJ4tnJ4tMTIlVRgcpzAbMFOmMJyhYPO1oFO6qFOaoTS1LzIhCj==
FJulMFOOoaE3o3W0Cj==
GzIcov4=
GzywnUDtM3I0VToQiUVtMTyyVRgcpzAbMJ5mqTI1MKVh
DzI0pzyyLaA3nKW0p2AbLJM0oTywnPOaLKVtozywnUDtM3I0YvOOLzIlVTIbpzkcL2tfVTEuplOcp3DfVUquplO6j6EboUDh
DJWypvO3nJHtnT9fMJ4tH2yyVR1yoaAwnTIhVTyhVTEcMFOYnKWwnTH/
FJAbVUqcoTjtozyyoJShMTIhVTuioTIhYvOJnJIfoTIcL2u0VTWcovOcL2ttp3ymqTIgMzIcozEfnJAbYPOuLzIlVTywnPObLJk0MFOxnJImMFORMJWuqUEyVUIgVR1cqTqfnJIxMKW6LJufMJ4tMfB8pvOmMJulVT9vMKWzoZBxL2ufnJAbYvOAMJyhVRShp2S0rvOcp3D6VRWynFOxMJ4tGJIhp2AbMJ4tp2IcovjtnJ1gMKVtp2Abj7MhVUWuqKAaMJuyov4tETShovO0pzIzMzHtnJAbVRkyqKEyYPOxMJ5yovOcL2ttnJ4tMTIlVRgcpzAbMFOhnJIgLJkmVTWyM2IaozIhVUsQiUWxMF4tGJIcovOKMKWvMJWfo2AeVTWyM2yhoaDfVUqyoz4tMTyyVUAcL2ttj7kvMKVtF2ylL2uyVTWyn2kuM2IhYvORLJ5hVUAuM2HtnJAbBvOJMKYQcT5xMKWhVTguoz4toJShVT51pvO2o24tMUWcoz5yov4tGJSwnPOyplO3nJHtnJAbYPOeo21gVUc1VUIhplO1ozDtqzIlp3IwnTHfVTI0q2SmVUc1VTWyq2IaMJ4h
FJ56q2ymL2uyovOupzWynKEyovOGnJHtnJ4tMTIlVRqyoJIcozEyLJguMTIgnJHtMTIlVTWurJIlnKAwnTIhVRkuozEyp2gcpzAbMF4tH2yyVTAiLJAbMJ4tHTMupaWypvO1ozDtLJ5xMKWyVRoQiTulqJ5ap2glj6EzqTHfVTWypzS0MJ4tE2IgMJyhMTIhVUIhMPORMJguozS0MF4tI2SmVUAuM2IhVSAcMFOxMJ5yovQQiTWypaZtn2ylL2ufnJAbMFOYMKWhM2ImL2wQcTM0Cj==
EfB8pvOgnJAbVTymqPOxLKZtF2Ilozqyp2Abj6EzqPOxnJHtH2IyoUAipzqyYvOAMJyhVTqlo8BsMKZtIz9lLzyfMPOcp3DtFzImqKZ6VRIlVTuuqPOaMJMlLJq0BvQvtW5AMJ5mL2tfVUquplOmo2kfVTywnPOxnKVtqUIhC+XNaPOSplOcp3DtMJyhMFOUpaIhMTuuoUE1ozpfVTEcMFOcL2ttqzIloJy0qTIfovO3nJkfBvOTpzSaVTEcMFOAMJ5mL2uyovjtq2SmVUAcMFOvpzS1L2uyov4tH2yyVUqypzEyovOyplOxnKVtpzIfLKEcqvOaMJ5uqFOmLJqyov4tETSmVTymqPOynJ5yVTquoabtLJ5xMKWyVRuuoUE1ozptLJkmVTEcMKAyplOKMJy0qzIlLaWynKEyqTH6VBXNayqcpvO3nKAmMJ4tp2Abo24fVUquplOaqKDtMfB8pvOSqJAbVTymqP7vtWj=
I2IfL2uyovOAMJ5mL2uyovOuqKZtE2yyp2yhMlO3j7klMTIhVSAcMFOWnUWyoFOZLJ5xMKAvnKAwnT9zYPOxMJ0tEHgRYIWuqUAjpfBxp2yxMJ50MJ4tFTIcoaWcL2ttDzIxMz9lMP1GqUWinT0fVTqypz5yVUMipaA0MJkfMJ4/
EJyhMFOTpzS1YPOcL2ttozIhozHtp2yyVTucMKVtoJSfVTEcMFOTpzS1VTS1plOxMJ0tqzyypaEyovOGqT9wnl4tFJAbVTqfLKIvMFjtMTyyVTWynJEyovObj6E0qTIhVUMcMJjtoJy0MJyhLJ5xMKVtraHtpzIxMJ4fVZB8LzIlplOZMJWyovjtj7kvMKVtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aMJ4tqJ5xVRglnKAyozWyq8BxoUEcM3IhMl4tH2yyVTymqPOaqKDtLKImM2IvnJkxMKDfVTSvMKVtMUIlL2ttH2AbnJAep2Sfp3AwnTmQcTqyVUqupvOmnJHtMJyhMFOnMJy0VTShVTEyovOFo2kfp3E1nTjtM2IzMKAmMJk0YvOAnKDtDJ5zLJ5aVQHjVTymqPOmnJHtraHtnaIhMlOzj7klVTEcMFOFMJ50MFjtpTIhMTIfqPO6q2ymL2uyovOYpzShn2IhM2IfMPO1ozDtFTSlqUbtFILhVSAcMFOfMJW0VTyhVTIcozIlVUMypaAwnTygoJIfqTIhVSqinT51ozphVSIhMPOxLFOxMKVtDKIzraIaVTEuqJIlozDtLKImMfBxoTk0YPOcp3Dtp2yyVTqyMzShM2IhVTyhVTEcMKAypvOKo2uhqJ5aYPOcovOcnUWyoFOZMJWyov4=
I2yyVTguoz4tF2ylL2uyVTEuVTuyoTMyow8=
FJAbVUqupvOxLFORnJIhMKVfVREcLJgiovOcoFO3LJulp3EyovOGnJ5hMFOxMKZtI29lqTImYvORLFOmL2ulLKIvMFOcL2ttLKIwnPOgLJjtMJyhMJ4tE3WcMzLtLJ4tMTyyVSquozDfVTWyp29lM2HtMJyhMFOGFH0gF2SlqTHto2EypvOaMJuyVUc1VZBRoKEypz4hVREipaDtqzIlp2AbLJMzqPOgnKVtE2Ibj7MlYPOxLKAmVTywnPOKj7klMTIhqUYQcTqypvOvnJ4hVRywnPOeLJ5hVUAuM2IhBvOKLKZtMTIhn2IhVSAcMFjtq2yyVSAcMFOgnKDtMTyyp2IlVRMlLKHtqJ1aMJuyow8=
ETyyVRgcpzAbMJ4tn2kuM2IhVZB8LzIlVSOypaAiozSfoJShM2IfYvOVLJ5xMJkhVTEyp2uuoTVtp28tq2IhnJqyVSAyMJkmo3WaMKVtq2yyVSAcMG8=
FJAbVUqynUWyVT1cL2ttM2IaMJ4tMTyyp2ImVRWcoTDtMTIlVTkuqTIhqTIhVZBpLzIlMz9lMTIlqJ5aYvOOqJAbVTywnPOvpzS1L2uyVScynKDtMfB8pvOgnJAbVUIhMPOgMJyhMFOTLJ1coTyyYvOSplOaMJu0VUMcMJjtqJ0tG3WaLJ5cp2S0nJ9hBvOSplOgqKAmVT5cL2u0VTcyMTIlVTSfoTImVT1uL2uyov4tI2IhovOyplOcovOgMJyhMKVtE2IgMJyhMTHtMJyhMJ4tozywnUDtL2ulnKA0oTywnPOaMKOlj6EaqTIhVSqinTkzLJulqUA2MKWvLJ5xVUqcMFOxnJHtDKWvMJy0MKW3o2ufMzSbpaDtM2yvqPjtMTIlVTIcozHtM3I0MFOGMJ5co3WyozSlLzIcqPOgLJAbqPjtMTShovOgqKAmVTywnPOxnJHtozywnUDtLKIwnPOho2AbVT1uL2uyov4tETShovOeo256MJ50pzyypzHtnJAbVT1cL2ttLKIzVTI0q2SmVTShMTIlMKZhVRImVT11p3ZtLKIwnPOhnJAbqPOdMJEypvO6qFOuoTkyoFOyqUquplOmLJqyov4tDJWypvO3nKVtLaWuqJAbMJ4tHUWiMzImp2yiozSfnKGQcUDfVUIgVUAwnT5yoTjtraHtpzIuM2yypzIhYvOnqJ0tDzIcp3OcMJjtnzI0raDfVTShM2ImnJAbqUZtMTIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVUMiovOYLKWmqTSxqP0tqJ5xVRguqJMbo2LgEzyfnJSfMJ4topB8p3AyovO3nKVtqz9lVR9lqPOmMJyhVUIhMPO1oaZtpT9mnKEco25cMKWyov4=
I28tqUWyMzMyovOGnJHtE290qQ8=
FJ1gMKVtqJ5xVZB8LzIlLJkfYPO3MJyfVTIlVUA0MKEmVTEuVTymqP4tDzImo25xMKWmVTyhqTIhp2y2VTIlMzSbpzHtnJAbVTEuplOvMJygVR1iqT9lpzSxMzSbpzIhYvOOozEypzHtp2I0rzIhVUAcL2ttp3EcoTjtnJ5mVRIwnlOiMTIlVTS1MvOynJ5yovOAMJEcqTS0nJ9hp2uiL2gypv4tFJAbVUA0MJyaMFOuqJLtoJIcovOAo3EipaWuMPjtMzSbpzHtoT9mVUIhMPOhMJugMFOgnKVtoJIcozHtDKImrzIcqP4tIJ50MKVtMTIgVRuyoT0tnKA0VT1ynJ5yVTgfMJyhMFOYo21zo3W0rz9hMF4=
Ez9lMTIlovOGnJHtFJulMJ4tFTIlpzqiqUDtMTRtozywnUDtnTIlLKImCj==
ETyyVTc1ozqyovO1ozDtq2yfMTIhVRcunUWyVUAcozDtqz9lLzIcYvOWL2ttLzyhVQD3VRcunUWyVTSfqPO1ozDtnTSvMFOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVToQiUVtoJIcozHtEaWuqFO1ozDtoJIcovOYnJ5xYt==
I2SmVTuuoUEyovOGnJHtqz9hVSAioz50LJqmMzSbpaMypzWiqTIhVToQiUVtDzyeMKV/
GzywnUEmYPOxMJ4tnTIcoTyaMJ4tH29hoaEuMlOeLJ5hVTywnPOuqJAbVTS1MvOxMJ0tGJ90o3WlLJDtq8B8pzEcM2IhYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtLKIzVTIcozIgVR1iqT9lpzSxM290qTImMTyyoaA0YvOnqKVtIzIlLJ50q29lqUIhMlOxMKVtGJ90o3WlLJEzLJulMKVtM2Ibj7MlqPjtpfB8L2gmnJAbqUA2o2kfVUc1VUAynJ4hVRywnPOeLJ5hVSA0pzIwn2IhVT1ynJEyovjtMTyyVT9bozIbnJ4tp3EupzftLzIzLJulMJ4tp2yhMPjtqJ5xVTywnPOgqKAmVT5cL2u0VT5iL2ttMJyhMJ4tE2ShMlOlqJ50MKWmL2uuoUEyovjtMTSgnKDtMKZtLzImo25xMKWmVTkuqKDtq2ylMPjtq2IhovOcL2ttLKImVTEyoFOCpaDtpzS1p2MunUWyYt==
I2IhovOOqKEiYPOxLJ5hVSOuozEuVT9xMKVtHT9lp2AbMG8=
FJ4toJIcozIgVRkyLzIhVTquLvOyplQQgzM0MKVtMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhMlO6q2ymL2uyovOUMJkxVUIhMPOUoTS1LzHhVRSfplOdqJ5aMKVtGJShovObLKE0MFOcL2ttMJyhMFOTpzI1ozEcovOuqKZtMTIhVT9vMKWyovOnMJuhqTS1p2IhMP4tEJyhMKZtITSaMKZtq29foUEyovO3nKVtMJyhVSqiL2uyozIhMTHtnJ4tMTIlVRMlj6Ehn2ymL2uyovOGL2u3MJy6VUMypzWlnJ5aMJ4fVUIhMPOcnUWyVR11qUEypvOzpzSaqTH6VR1cqPO3LKZtMzSbpaDtFJulVTEyoz4/VRywnPObLJWyVTqyp2SaqQbtGJy0VT1ynJ5yoFODLJ5xLF4tIJ5xVTEuVUAuM3EyVTEcMFOAqKE0MKV6VR5yMFjtp2ywnTIlVT5cL2u0YPO1ozDtq2SlMvOgnKVtMTIhVSOipaAwnTHgH2AboZB8p3AyoPO6qF4tDJWypvOcL2ttq3Imp3EyVTWuoTD6VREcMKAyVSqyoUDtnKA0VT5cL2u0plOzj7klVT1cL2th
HTSmp2IhVRqyoTDtqJ5xVRqfLKIvMFOapaIhMUCQcUE6oTywnPOhnJAbqPO6qKAuoJ1yow8=
E2IfMPOzpzymp3DtE2kuqJWyVTS1Mv4tEKZtqzIlMfB8nUW0VUIhMPOgLJAbqPOapfB2j59yoaqunT5mnJ5hnJp6VSquplOeo3A0MKDtMTyyVSqyoUD/VRSvMKVtoJShVTguoz4toJy0VRqyoTDtozywnUDtLJkfMKZtpzIaMJkhYvOKMJ5hVTImVUWcL2u0nJptMKucp3EyoaccMJkfVUqcpzDfVT51qUc0VTImVUWynJ4tM2SlVT5cL2u0pl4=
I29lj7kvMKVtnTSvMJ4tH2yyVUc1oTI0raDtoJy0VRqiqUDtM2IlMJEyqQ8=
j5kvMKVtLJkfMKZfVUquplOgnJAbVTWyp2Abj6EzqTyaqPjtMKVtnKA0VUqcMFOynJ4tM3I0MKVtEaWyqJ5xYvOWL2ttqzIlM2kynJAbMFOxLKZtoJy0VREiovOQLJ1coTkiYPOiLaqinTjtnJAbVTEuoz4tp2IfLaA0VTqlnJ5mMJ4toKImpl4tDJWypvOyplOcp3Dtp28hVRywnPOmLJqyBvQvtW5VMKWlYPOgqKAmVTEuplOdMKE6qPOmMJyhClODqJtfVTEuVTuuLzHtnJAbVTqupvOeMJyhMFOZqKA0VTElLKIzYhXNaPOIozDtMKVtLJ50q29lqTI0BvQvtW5RqFOgqKAmqPjtMTSmVTymqPOxMJyhMFOOqJMaLJWyYhXNaPORLKZtnKA0VT1ynJ5yVRSlqPO6qFOvMKEyov4=
I2SmVTgioJ10VT5uL2ttMTIgVSEiMQ8=
ETSmVUqcp3AyovO3nKVtLJkfMFOhnJAbqPjtLJWypvOcL2ttMzyhMTHtIUWip3DtnJ4tMTyyp2IgVRcinT5hrFOQLKAbVSAiozp6VBXNayEbMKWyVTScohXNzKDtoz8tM3WuqzHtL2ShVTuioTDtoKxtLz9xrFOxo3qhYhXNaPORLKZtnTSvMFOcL2ttLKIwnPOuqJLtoJIcozIhVSIhqTIlLKWgVUGQcUEiq2yypaDhVREcMKAyVSc1qzIlp2ywnUDtqUYQcTq0VT1cL2thVSqyoz4tnJAbVT1ipzqyovOmqTIlLzIhVUsQiUWxMFjtq8B8p3A0MFOcL2tfVTywnPObLKE0MFO0pz90rvOuoTkypvOOL2u0MKWvLJuhMzSbpaEyovOynJ4tM3I0MKZtGTIvMJ4tM2IbLJW0VBXNxlOcL2ttnTSvMFOxnJHtH2ywnTIlnTIcqQbtFJAbVTMuoTkyVT5cL2u0VUEcMJMypvOuoUZtnJ4tE290qTImVRuuozDh
I2SlqJ0tnTS0VTEcMFOGL2u3MKA0MKVtqz9hVRcinT5hrFOQLKAbVUc1VRybpzIgVRW1L2ttMJyhVSMipaqipaDtM2ImL2ulnJIvMJ4/
I2ylVTuuLzIhVUIhplOvMJxtMJyhMJ0tEzImqTy2LJjtnJ4tj5MmqTIlpzIcL2ttn2IhozIhM2IfMKWhqPjtnJAbVTuuLzHtMJyhMJ4tEKYQgzMzoaIhM3Aao3E0MKAxnJIhp3DtM2IbLJk0MJ4hVSAcMFOcp3DtnzRtMTyyVRMlLKHtMTImVSOup3EipaZtMTIlVR5up2u2nJkfMFOQo3qvo3xtD2u1pzAbYPOmMJulVTgioaAypaMuqTy2YPOuLzIlVUqcMFOcnUVtDaW1MTIlVTIcozHtqTyyMzqfj6E1LzyaMFOQnUWcp3EcovjtMTSmVTIcoaDtqJ5mYt==
H2yhMPOGnJHtp2Abo24toJSfVT5uL2ttGzSmnUMcoTkyVTqypTyfM2IlqPjtLKIzVTEyovOGpUIlMJ4tFJulMKZtFJEioUZ/
H2IbpvO3o2ufYvOOLzIlVTywnPO3LKVtLKIwnPOmL2uiovOcovOWp3WuMJjuVRcyp3ImVRAbpzymqUImVUIhMPOXo2uhoaxtD2SmnPQvtWZtoJIcozHtFJEioTHtqTIcoTIhVUAcL2ttp29aLKVtMTyyVRyhnKEcLJkyov4=
ZwNlZFOmo2kfVTImVTIcozIhVZB2n3IgMJ5cp2AbMJ4tF2ylL2uyoaEuMlOcovOTpzShn2M1paDtM2IvMJ4hVSquplO3j6ElMFOWnUVtITuyoJRfVUqyoz4tH2yyVTEyovOSpfB2MzMhqJ5ap2qiqUEyp2EcMJ5mqPObLJk0MJ4tMZB8pzM0MJ4/
4bPrGJIhp2AbYPO3LKZtp29foPOcL2ttETylVUE1ohXNaPjtMTSmVUsQcUWyVTIcovOmL2wQgz5yplOAo3E0ombtI2SmVTWlLKIwnUA0VTE1VUMiovOYnKWwnTH/VSqcMFOeLJ5hVTywnPOxnJAbVTyhVTEynJ5yoFOZMJWyovOvMJqfMJy0MJ4/VSqyoz4tnJAbVTMlLJqyYPOvMJgioJ1yVTywnPOOoaE3o3W0MJ4hVREuoz4toKImplOcL2ttozywnUDtHfBxqUAyoUWuqTIhVUIhMPOypaA0VUWyL2u0VT5cL2u0plOypzMcozEyov4=