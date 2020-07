Deutschlands ungewöhnlichster Diakon - Biker voller Tattoos

ZUR PERSON

Rainer Fuchs, geboren 1973 in Nürnberg, ist Diakon der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. In der Biker-Szene ist der Besitzer einer BMW R100R als „Reverend Ray Fox“ bekannt.



Fuchs war in der Jugendarbeit tätig, bevor er 2016 in München-Giesing ein Pilotprojekt der Landeskirche zur Öffnung der Gemeinden und gegen Kirchenaustritte übernahm. Unter dem Motto „Anpacken, nicht einpacken“ knüpfte er Kontakte zu Kirchenfernen und initiierte soziale Projekte. Aufgrund seiner Erfolge wurde der verheiratete Vater einer Tochter 2019 Studienleiter an der Gemeindeakademie der evangelischen Kirche in Bayern.



Über sein Leben und seinen Glauben hat Fuchs ein sehr lesenswertes Buch geschrieben: Gott geht unter die Haut. Herder, 223 Seiten, 20 Euro. Mehr im Internet unter bruderfuchs.de