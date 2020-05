Die tickende Zeitbombe: Klimawandel

ZUR PERSON

Dr. Claudia Kemfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. In ihrem neuen Buch gibt sie 120 Antworten auf Fragen und Problemstellungen zur Klimadebatte: „Mondays for Future“, Murmann Verlag, 200 Seiten, 18 Euro.