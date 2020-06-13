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Samstag, 13.06.2020 - 21:10
5 min

Die Zeitbombe im Gehirn

Seit einem Autounfall in Darmstadt leidet eine Frau unter massiven Kopfschmerzen. Die Ärzte finden nichts. Dabei entwickelt sich im Schädel entwickelt ein gefährliches Aneurysma.

Constantin Lummitsch: Redakteur Leben/Wissen
Von Constantin Lummitsch
Redakteur Leben/Wissen
Eine winzige Bluttasche im Hirn, Aneurysma genannt, kann lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Illustration: CG Bear – stock.adobe

Eine winzige Bluttasche im Hirn, Aneurysma genannt, kann lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Illustration: CG Bear – stock.adobe

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Eine winzige Bluttasche im Hirn, Aneurysma genannt, kann lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Illustration: CG Bear – stock.adobe

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Hausarzt Dr. Ortwin Eisert aus Mühltal berät Anke Gideon und vermittelt zu Experten. Foto: Guido Schiek

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