Geburt vor der Kamera

Die Frauen, die sich von Marcia Friese bei der Geburt begleiten lassen, wollen authentische Bilder von ihren Geburten haben. Dazu gehört auch, dass die Fotografin in der Zeit vor dem errechneten Geburtstermin jederzeit bereit ist, in den Kreißsaal zu düsen. (Foto: Marcia Friese Die Frauen, die sich von Marcia Friese bei der Geburt begleiten lassen, wollen authentische Bilder von ihren Geburten haben. Dazu gehört auch, dass die Fotografin in der Zeit vor dem errechneten Geburtstermin jederzeit bereit ist, in den Kreißsaal zu düsen. Foto: Marcia Friese)