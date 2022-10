5 min

Geständnisse eines Küchenchefs

Schulabbruch, Drogen und Tyranneien am Herd. Der Werdegang von Spitzenkoch Max Strohe ist ungewöhnlich. Ein Treffen in Berlin-Kreuzberg in seinem Restaurant Tulus Lotrek, bei dem er sein liebstes Kartoffelpüree-Rezept verrät.