Haben Sie wirklich Jungs verdroschen, Désirée Nosbusch?

Durch Alexander haben Sie auch seinen Vater Bernstein senior kennengelernt. Und der hat Ihnen mal ein rohes Ei geschenkt, das er mit Noten von Chopin bemalt hatte. Wieso hat er das gemacht?

Leonard Bernstein war so, er machte immer ganz tolle kreative Sachen. Und er machte auch aufmerksam auf kleine Dinge. Ich werde nie vergessen, wie er Alexander und mich mal mitgenommen hat in eine „Carmen“-Aufführung in der Metropolitan Opera in New York. Er tippte einen immer wieder an und sagte: „Guck dir das mal an.“ Und führte die Aufmerksamkeit zu einer Bewegung oder einer Haltung, also immer zu Details. So war’s auch mit diesem Ei – er ging in die Küche und hat ein paar Noten darauf gemalt. Und ich sehe mich noch, wie ich mit diesem rohen Ei in der U-Bahn nach Hause gefahren bin.