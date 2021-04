4 min

IT-Sicherheitsexpertin: Deutschland fällt weiter zurück

Haya Shulman ist Cybersicherheitsexpertin an der TU Darmstadt. Ein Gespräch über Frauenmangel in der IT - und darüber, warum sie sich beinahe ins Regierungsnetzwerk gehackt hätte.

Von Steffen Haubner