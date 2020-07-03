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Freitag, 03.07.2020 - 08:00
5 min

Joe Bausch: Was man aus dem Knast für Coronazeiten lernt

Im Kölner Tatort spielt er den Gerichtsmediziner. Im wahren Leben war er Gefängnisarzt in einer der größten deutschen Justizvollzugsanstalten. Ein Gespräch mit Joe Bausch.

Von Linda Buchhammer
Foto: Wolfgang Schmidt; Bearbeitung: vrm

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ZUR PERSON
Joe Bausch wird am 19. April 1953 in Ellar (Westerwald), geboren. Er studiert in Köln und Marburg Theaterwissenschaft, Politik, Germanistik und Rechtswissenschaften. Es folgt ein Medizin-Studium in Bochum.

Seit 1985 ist er im Fernsehen zu sehen, seit 1997 als Gerichtsmediziner Dr. Roth im Kölner Tatort.

Von 1986 bis 2018 ist er Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. Seine Erlebnisse hat er in zwei Büchern verarbeitet: Knast (2012), und Gangsterblues (2018).

Bausch ist verheiratet und hat eine Tochter.
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