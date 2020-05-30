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Samstag, 30.05.2020 - 21:55
5 min

Junge Deutsche berichten von der Coronakrise in Schweden

Für seinen Sonderweg in der Corona-Pandemie wird Schweden kritisiert und bewundert. Wir haben drei deutsche Austauschstudenten gefragt, wie sie die Krise dort erleben.

Mara Pitz: Redakteurin Leben/Wissen
Von Mara Pitz
Redakteurin Leben/Wissen
Schweden, Malmö: Menschen genießen das warme Abendwetter hinter einem Schild, das sie darauf hinweist, Abstand zu halten. Anders als in vielen anderen Ländern hat die Regierung in Schweden beispielsweise nicht die Schulen geschlossen, sondern die Bürger lediglich gebeten, Abstand zu halten und die Hände zu waschen. Foto: dpa/Johan Nilsson

Schweden, Malmö: Menschen genießen das warme Abendwetter hinter einem Schild, das sie darauf hinweist, Abstand zu halten. Anders als in vielen anderen Ländern hat die Regierung in Schweden beispielsweise nicht die Schulen geschlossen, sondern die Bürger lediglich gebeten, Abstand zu halten und die Hände zu waschen. (Foto: dpa/Johan Nilsson )

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Fotos
Antonia Seidel (Zweite von rechts), Janina Tjaden (links daneben) und Tim Sommer (Fünfter von links) genießen den Osterbrunch mit der Clique im schwedischen Skövde. Foto: J. Lemmerich

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Menschen genießen das warme Abendwetter Malmö hinter einem Schild, das sie darauf hinweist, Abstand zu halten. Foto: dpa

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In Schweden blieben Cafés, Restaurants und Geschäfte durchgängig offen. Dieses Foto ist im April in Malmö entstanden. Foto: dpa

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Eine Szene im April in Stockholm. Foto: dpa

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