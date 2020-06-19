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Freitag, 19.06.2020 - 08:00
6 min

Jürgen Wiesmann: vom Opelaner zum Trauerredner

In der Fastnacht bereitet er als Ernst Lustig Menschen Freude. Ein Gespräch über das Tabu-Thema Tod, frühere Berufswünsche und warum er Dinge lieber nicht mehr vor sich herschiebt.

Friedrich Roeingh: Chefredakteur Allgemeine Zeitung
Von Friedrich Roeingh
Chefredakteur Allgemeine Zeitung
Jürgen Wiesmann ist einer der bekanntesten Mainzer Fastnachter. Foto: Sascha Kopp

Jürgen Wiesmann ist einer der bekanntesten Mainzer Fastnachter. (Foto: Sascha Kopp)

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ZUR PERSON
Jürgen Wiesmann, gebürtiger Rüsselsheimer, war 33 Jahre Opelaner. Der gelernte Werkzeugmacher arbeitete zuletzt als Einkäufer beim Automobilkonzern. Nach der Übernahme von Opel durch die französische PSA-Gruppe entschied er sich zum Ausstieg und wurde Trauerredner.

Wiesmann ist einer der bekanntesten Mainzer Fastnachter. Bereits 19 Mal wirkte der 51-Jährige bei der TV-Fastnacht „Mainz bleibt Mainz“ mit, seit 2012 fast ununterbrochen als „Ernst Lustig“. Beim Mainzer Carneval-Club (MCC) schwingt er als Sitzungspräsident die Schelle. Der „Schwarzen Elf“, seinem Rüsselsheimer Club, hält er als Redner die Treue. Außerdem ist er General der Ranzengarde.
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