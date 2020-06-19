Freitag, 19.06.2020 - 08:00
6 min
Jürgen Wiesmann: vom Opelaner zum Trauerredner
Von Friedrich Roeingh
Chefredakteur Allgemeine Zeitung
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ZUR PERSON
Jürgen Wiesmann, gebürtiger Rüsselsheimer, war 33 Jahre Opelaner. Der gelernte Werkzeugmacher arbeitete zuletzt als Einkäufer beim Automobilkonzern. Nach der Übernahme von Opel durch die französische PSA-Gruppe entschied er sich zum Ausstieg und wurde Trauerredner.
Wiesmann ist einer der bekanntesten Mainzer Fastnachter. Bereits 19 Mal wirkte der 51-Jährige bei der TV-Fastnacht „Mainz bleibt Mainz“ mit, seit 2012 fast ununterbrochen als „Ernst Lustig“. Beim Mainzer Carneval-Club (MCC) schwingt er als Sitzungspräsident die Schelle. Der „Schwarzen Elf“, seinem Rüsselsheimer Club, hält er als Redner die Treue. Außerdem ist er General der Ranzengarde.
Wiesmann ist einer der bekanntesten Mainzer Fastnachter. Bereits 19 Mal wirkte der 51-Jährige bei der TV-Fastnacht „Mainz bleibt Mainz“ mit, seit 2012 fast ununterbrochen als „Ernst Lustig“. Beim Mainzer Carneval-Club (MCC) schwingt er als Sitzungspräsident die Schelle. Der „Schwarzen Elf“, seinem Rüsselsheimer Club, hält er als Redner die Treue. Außerdem ist er General der Ranzengarde.
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